أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 18/4 /2015

Google+ Print
حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 18/4 /2015 حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 18/4 /2015
البرج المائى الأول أصحاب هذا البرج لديهم شخصية جذابة ومحبوبة من الجميع لديهم بريق فى عيونهم يلهم الآخرين، قريبون من القلب، كما أنهم شخصيات متسامحة مع نفسها ولديهم قدرة كبيرة على التضحية من أجل الآخرين، يعملون على مساعدة الغير ولا يحبون الأنانيين ويفضلون السفر وقضاء وقت ممتع مع أنفسهم أو أصدقائهم المقربين.

توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى


>حياتك العاطفية تمر بأزمة كبيرة وأنت تشعر بأنك وحيد ولا يقدم شريك حياتك على حل المشكلات بينكم، لذلك فأنت تحتاج لتفكير طويل من أجل أن تجد الخطوة المناسبة التى تساعدك فى إصلاح الأمور عليك التفكير جيدا فيما حدث وهل تقبل التفاوض فيه أن عليك إنهاء العلاقة، لا تخاف من المواجهة فأنت شخص قوى.

على مستوى العمل والمال


>عملك يسير بشكل تقليدى تشعر أن هناك قيودا على تفكيرك وتريد التحرر تفكر فى أن تغير مجالك أو القسم الذى تعمل به، لا تخاف من هذا وأقدم على التجربة لكى تتعلم أكثر وتكسر الروتين فى العمل، كما عليك أن تبعد حياتك العاطفية عن العمل والتركيز فى مستقبلك لأن وحدك القادر على خلق مستقبل لامع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى