حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 18/4 /2015

برج السرطان البرج المائى الأول أصحاب هذا البرج لديهم شخصية جذابة ومحبوبة من الجميع لديهم بريق فى عيونهم يلهم الآخرين، قريبون من القلب، كما أنهم شخصيات متسامحة مع نفسها ولديهم قدرة كبيرة على التضحية من أجل الآخرين، يعملون على مساعدة الغير ولا يحبون الأنانيين ويفضلون السفر وقضاء وقت ممتع مع أنفسهم أو أصدقائهم المقربين.إعلان - Ads إعلان - Ads
>حياتك العاطفية تمر بأزمة كبيرة وأنت تشعر بأنك وحيد ولا يقدم شريك حياتك على حل المشكلات بينكم، لذلك فأنت تحتاج لتفكير طويل من أجل أن تجد الخطوة المناسبة التى تساعدك فى إصلاح الأمور عليك التفكير جيدا فيما حدث وهل تقبل التفاوض فيه أن عليك إنهاء العلاقة، لا تخاف من المواجهة فأنت شخص قوى.
>عملك يسير بشكل تقليدى تشعر أن هناك قيودا على تفكيرك وتريد التحرر تفكر فى أن تغير مجالك أو القسم الذى تعمل به، لا تخاف من هذا وأقدم على التجربة لكى تتعلم أكثر وتكسر الروتين فى العمل، كما عليك أن تبعد حياتك العاطفية عن العمل والتركيز فى مستقبلك لأن وحدك القادر على خلق مستقبل لامع.
توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى
>حياتك العاطفية تمر بأزمة كبيرة وأنت تشعر بأنك وحيد ولا يقدم شريك حياتك على حل المشكلات بينكم، لذلك فأنت تحتاج لتفكير طويل من أجل أن تجد الخطوة المناسبة التى تساعدك فى إصلاح الأمور عليك التفكير جيدا فيما حدث وهل تقبل التفاوض فيه أن عليك إنهاء العلاقة، لا تخاف من المواجهة فأنت شخص قوى.
على مستوى العمل والمال
>عملك يسير بشكل تقليدى تشعر أن هناك قيودا على تفكيرك وتريد التحرر تفكر فى أن تغير مجالك أو القسم الذى تعمل به، لا تخاف من هذا وأقدم على التجربة لكى تتعلم أكثر وتكسر الروتين فى العمل، كما عليك أن تبعد حياتك العاطفية عن العمل والتركيز فى مستقبلك لأن وحدك القادر على خلق مستقبل لامع.