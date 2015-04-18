حظك اليوم برج الثور يوم السبت 18/4/2015

الثور ثانى الأبراج فى الدائرة الفلكية، ومواليد هذا البرج يقدمون عطاء غير محدود، ولديهم روح مرحة، محبون للحياة ولا يحبون المشكلات، لديهم العديد من الأهداف الكبيرة فى حياتهم التى يسعون إلى تحقيقها ويعملون جاهدين ليثبتون أنفسهم فى مجالات عديدة فهم أشخاص مبدعون وملهمون ولديهم العديد من المزايا التى تجذب الآخرين لهم. توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى

>علاقتك العاطفية مع شريك حياتك تستقر مؤخرًا ولكنك تشعر أن هناك ما تريد الإفصاح عنه لكى يتضح كل شىء أمام الطرف الآخر، إذا كان ما تخفيه متعلقًا بمشكلات بينكم عليك الإفصاح والمصارحة لتعود الأمور بأفضل حال وإذا كان اعتراف عن خطأ قمت به عليك التفكير جيدًا فى التوقيت. على مستوى العمل والمال

>أنت شخص مبدع بالفطرة تعمل بجد واجتهاد طوال الوقت وتتوقع أن تحصل على مقابل لما تقوم به من إخلاص فى العمل وقريبا ستحصل على هذا المقابل وستحصل على ترقية هامة فى عملك لذلك عليك متابعة العمل بجد واجتهاد وعليك أن تكتسب مزيدًا من العلاقات الاجتماعية التى تساعدك فى الحصول على شعبية وفرص أفضل فى العمل.

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شبكةعيونالإخبارية

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