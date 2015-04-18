إحباط هجوم لـ«داعش» في ملبورن

اعتقلت الشرطة الأسترالية، السبت، خمسة شبان في ملبورن، يستلهمون أفكارهم من تنظيم الدولة، بتهمة التخطيط لمؤامرة “إرهابية” تستهدف رجال قوات الأمن.

وقالت السلطات الأسترالية إن الشبان الخمسة اعتقلوا في عملية قامت بها قوة شرطة ولاية فكتوريا وقوة الشرطة الاتحادية، وذلك في ضواحي ملبورن.

وكشف بيان مشترك للقوتين أن عمليات البحث مازالت مستمرة في الضواحي الواقعة بأقصى جنوب شرق ملبورن، عن متهمين آخرين.

من جانبه، قال متحدث كبير باسم الشرطة في مؤتمر صحفي، إن مخطط الشبان “مستوحى من تنظيم الدولة” المتشدد.

وكان المتهمون يخططون لشن هجوم إرهابي ضخم في ملبورن في ذكرى مرور 100 عام على نزول القوات الأسترالية والنيوزيلندية في غاليبولي خلال الحرب العالمية الأولى.