الثانوية ١١٦ تقيم ورشة عمل «نحو بيئة أفضل»

أقامت الثانوية ١١٦ للبنات يوم الاربعاء الماضي ورشة عمل بعنوان "نحو بيئة أفضل مادياً ومعنوياً" ضمن برنامج ادارة مكتب النهضة "الجودة مسؤولية الجميع". ورافق الورشة معرض البيئة للطالبات واللاتي أبهرن الحضور بجمال شرحهن للمشاريع وثقافتهن العالية وثقتهن بأنفسهن.

وقد نفذت الورشة ابتسام بنت سليمان العثمان بحضور فاطمة الزكري مساعدة مديرة مكتب التعليم بالنهضة والمشرفة الإدارية شيخة الجعيدي بالاضافة الى مديرات المدارس. وشارك في تنفيذ الورشة وكيلة المدرسة لشؤون الطالبات زهرة اليامي ورائدة النشاط امل الناجم، وقد أبهر الحضور جمال البيئة في المدرسة ولوحظ التلاحم الأسري لفريق المدرسة.