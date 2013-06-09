محافظ الغربية يصدر توجيهات بإلغاء انتداب مشرفات تمريض بمبرة المحلة

أصدر المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية تعليماته للدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة، بإنهاء انتداب المشرفات وإعادتهن لعملهن بالصحة فورا، واعتبار من ترفض العودة منقطعة عن العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور مجدى العشرى رئيس هيئة التأمين الصحى بالغربية، أن الممرضات والمشرفات المتظاهرات بمستشفى المبرة بالمحلة اليوم الأحد من المنتدبات من مديرية الشئون الصحية، واللاتى أصبحن عبئا على مستشفى المبرة التى تضم 55 أخصائية تمريض من بينهن 39 من التأمين الصحى ويعملن مشرفات بالإضافة إلى 11 مشرفة تم انتدابهن من الصحة ويرفضن العمل بأقسام العناية المركزة والعنابر والطوارئ، ليصبحن بذلك بطالة مقنعة وتم تخييرهن بين القبول بالعمل فى مجال خدمة المرضى أو إنهاء انتدابهن وإعادتهن لمكانهن الأصلى بالصحة، وعندما رفضن الامتثال صدر قرار بعدم التجديد لهن حيث يجدد الانتداب لهن سنويا.

وأضاف العشرى فى تصريحات صحفية، أن المشرفات عندما أسأن لمدير المستشفى وتطاولن عليه أصدرت قرارا بإخلائهن إداريا، مشيرا إلى أنه على استعداد لإلغاء قراره بعدم تجديد انتدابهن فى حالة قبولهن العمل فى خدمة المرضى وممارسة عملهن كممرضات.

وكان العاملون بمستشفى المبرة بالمحلة التابعة للتأمين الصحى بالغربية قد تقدموا بمذكرة إلى الدكتور مجدى العشرى رئيس هيئة التأمين الصحى بالغربية للمطالبة بإقالة الدكتور أمين الحريرى مدير المستشفى وعللوا ذلك بتوجيه المدير إهانات للممرضات والمشرفات، وقالوا إن المدير أصدر قرارا بإحالة 11 مشرفة تمريض من الحاصلات على بكالوريوس التمريض إلى ممرضات.

وأكد العاملون بالمستشفى أنهم تقدموا بالمذكرة إلى المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية، واللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام للمحافظة، وقرر السكرتير العام إحالة المذكرة لرئيس هيئة التأمين بالغربية، وطالب العاملون بالمستشفى بإقالة المدير وهددوا بالاعتصام لحين إقالته وأرسلوا برقيات إلى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.