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اليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد نظيف فى قضية الكسب غير المشروع

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اليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد نظيف فى قضية الكسب غير المشروع اليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد نظيف فى قضية الكسب غير المشروع
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لاتهامه بكسب غير مشروع بمقدار 64 مليون جنيه، واستغلال وظيفة فى تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه، عبارة عن قطع أراضى وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام.

وكانت محكمة النقض قد قضت بالموافقة على طعن "نظيف" فى الحكم الصادر ضده بمعاقبته، بالسجن ثلاثة أعوام، وتغريمه 4.5 مليون جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع، وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أحال نظيف إلى الجنايات، فى ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت فى استغلال الوظيفة فى تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراضى وشقة بأبراج سان ستيفانو، وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، فى الوقت الذى تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية، وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر 35 مليون جنيه.


>- بعد 24 ساعة من براءته فى قضية اللوحات المعدنية.. إنتهاء التحقيقات مع أحمد نظيف فى قضايا "الأهرام" بعد سداد مليون و147 ألف جنيه.. مصدر: رئيس الوزراء الأسبق دفع قيمة هدايا الأهرام بنيابة الأموال العامة
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