إسلام بحيرى: الدين ليس علما.. والحبيب الجفرى يرد: "بل هو آيات بينات"

وصف إسلام بحيرى، الدين بأنه منتج إنسانى استهلاكى مصاحب للقلب دون الرجوع لأحد، نافيا أن يكون الدين علماً".

من جانبه وجه الحبيب على الجفرى الداعية الإسلامى، خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، كلامه لـ"بحيرى": "أن الدين علم، "فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ".. "بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِى صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا الظَّالِمُونَ"، وما تقوله عبث يحول المسألة إلى نحو داعش.

ولفت "الجفرى"، إلى أن كلام إسلام بحيرى يتناقض مع قول الله تعالى فى كتابه العزيز "بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم"، بجانب عدد من الآيات واضحة فى هذا الأمر، كما أن هناك علوم القرآن والتفسير والسنة.

وأوضح أن كلام "بحيرى" يرجع إلى مرحلة ثقافية معاصرة، وهى ما بعد الحداثة التى يعشيها العالم حيث اختزلوا مفهوم العلم بالأمر الذى يضبط بالمادة، وجعلوه تجريبيا فقط، وهذه أكبر كذبة ارتكبها أهل الحداثة فى العصر الحديث، حيث أوهموا الناس أن العلوم تثبت بالتجربة، بالرغم من أنهم يقلدون سابقيهم، فالبعض يقول إن الكيماوى مضر وحينما تسأله كيف يقول العالم الكيماوى قال هذا بالرغم من أنه لم يجرب بذلك، لكنهم يضحكون على أنفسهم، كما أنهم ينتقدون مثلا "البعرة تدل على البعير"، فى حين أنهم يتعاملون من خلالها بعد أن وثقوا فى أصحاب الاختصاص وقلدوهم فيما نقلوا وصدقوهم فىيما ادعوه أنه تجربة، مشددا على أن الدين ثقة وإيمان بالغيب وليس مسألة تجريبية.

كما أشار "الجفرى"، إلى أن العلم هو القائم على أساس الأيمان بالغيب "فاعلم أنه لا إله إلا الله"، حيث إن الله سماه علما لأنه اتصل باستدلال العقلى، وهناك نوع أقل متعلق بالعلوم التجريبية.

وأوضح الشيخ، أن القبول والرفض للعلوم القائمة على أسس موثقة، والمبنية على ميل النفوس الذى نسميه عقل يمثل لعب كبير يشبهه ما تفعله داعش وما يقوله "بحيرى"، مضيفاً أن داعش لا يقرون بالمذهبية أصلا ولا يعترفون بالفقه الإسلامى ويرون حق الأخذ المباشر من الكتاب والسنة التى يذكرها "إسلام" دون تفسير.

وأكد أن الكلام على الهوى والميل باعتباره حاكما للناس هو الذى يؤدى بنا إلى وجود أكثر من 90 مليون سيد قطب والظواهرى فى مصر لأنهم أهملوا القواعد والعلم.

وذكر أن المنهج الداعشى والإخوانى والسلفى المتشدد منهم، لم يخرج من رحم الموروث الشرعى للعلم، لكنه خرج من رحم الحداثة لأنهم أقاموا منهجهم على الرؤية الحداثية القائلة إنه لا يوجد احترام لتخصص، ومن حق أى أحد أن يقول ما شاء كما شاء حتى لو كانت تلك الأمور متعلقة بالموروث الدينى، موضحاً أن أفعال داعش رد فعل للفوضى الخلاقة، كما يشيرون فى كتابهم "إدارة التوحش"، وأفعالهم شبيه بما يحدث فى أفلام هوليوود بالضبط، بعد أن ترسخت فى أذهانهم، كما أن أكثر المجندين لديهم أجانب.

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