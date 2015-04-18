آخر حفيدة للخديوى عباس: "أردوغان" يدعم الإرهاب و"السيسى" أنقذ مصر

شنت فاطمة الزهراء جمال الدين بكير خورشيد حفيدة الخديوى عباس حلمى الثانى "وهى من أصل تركى"، هجومًا حادًا على رجب طيب أردوغان رئيس تركيا متهمة إياه بالتطرف ودعم الإرهاب والإخوان، وكذلك على الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعة الإخوان بتهمة التآمر على مصر والتحالف مع حماس ضد المصريين.

وقالت حفيدة الخديوى عباس حلمى الثانى لـ"اليوم السابع"، إن "السيسى" أنقذ مصر من الإرهاب، فيما سرقت سوزان مبارك البلاد واغتال عبد الناصر والدها فى طائرة.

وأكدت فاطمة، أن معظم الشعب التركى لا يقبل آراء أو تصرفات الرئيس أردوغان، ولا يعنى أن لديه آراءً متطرفة أو يقوم بمساعدة الإخوان أن يكون الشعب التركى إخوانيًا مثله، مضيفة "بالعكس فأنا من أصول تركية ولكن ضد الإخوان، كما أن أردوغان كشخصة يحاسب على أفعاله، ولا نحكم على الشعب التركى بأن تركيا كلها تشجع الإخوان وهناك كثيرًا من التراكوه يرفضون تصرفات الإخوان ويحتجوا بالتظاهرات، ولكنه كرئيس يستغل سلطته فى ذلك، والشعب لا يرضى بهذا الوضع".

موضوعات متعلقة:

دايلى بيست: أردوغان وحيد فى دعمه للإخوان وقائمة حلفاء الجماعة فى الخارج تتضاءل سريعا.. وتؤكد: نجل محمد البلتاجى يتواصل مع التنظيم داخل مصر وخارجه من اسطنبول