البيلي: زيارة السيسي للكلية الحربية كان ضروريا بعد حادث كفر الشيخ الإرهابى

قال محمد البيلي الخبير الإقتصادي، وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم بطلاب الكلية الحربية، كان ضروريا ومطلوبا وخاصة عقب الحادث الإرهابي الأخير والذي استهدف عدد من طلاب الكلية بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة لمشاركته طابور اللياقة البدنية رسالة بالمصابرة والتحدي لما يحاك ضد مصر

وأوضح البيلي في تصريحات صحفية له أمس، أن السيسي حرص علي إعلاء قيمة المشاركة الوطنية والوجدانية لدي الطلاب، فهو يعد أول رئيس جمهورية يشارك طلاب الكلية الحربية الطابور الرياضية، وذلك للتأكيد علي التوحد والاستمرار علي قلب رجل واحد والتصدي للعدو الإرهابي، واصفا تلك الزيارة بالنبيلة والهادفة والتي جاءت في التوقيت المناسب.

وأشار الخبير الإقتصادي، إلي أنه يجب علي جميع القوي والفصائل السياسية والمجتمعية، وكافة قنوات الأتصال سواء كانت المرئية والمسموعة، وكذلك مؤسسات الأزهر والكنيسية بضرورة التوعية بمخاطر الإرهاب والتصدي له بكافة الطرق ومحاولة والتخطيط لتغير الفكر والخطاب الديني المتطرف الذي يدعو للتحريض والعنف.

وأضاف، أن السيسي أكد خلال لقاءه أن هناك جيل رابع من الحروب يستخدم الشائعات والأكاذيب لينال من إرادة ومعنويات الوطن وينشر كلام غير صحيح، مطالبا أجهزة دولة والاعلام بأن ينتبه للشائعات والرد عليها بمنتهى السرعة.