حظك اليوم برج القوس يوم السبت 18/4 /2015

برج القوس هو برج نارى يتأثر بدرجة كبيرة بكوكب المشترى عصبى للغاية ولكنه محب للحياة والسفر والمغامرة، مواليد هذا البرج رومانسيون للغاية يحبون أن يعيشون طوال الوقت فى علاقة عاطفية ويحبون المال والنجاح، لديهم روح مبدعة ومرحة يجذبون الجميع إليهم ولديهم القدرة على العطاء والتضحية من أجل عائلتهم. توقعات ماغى هالة عمر على المستوى العاطفى

>حياتك العاطفية مستقرة وأنت تحب شريك حياتك بشكل كبير ومستعد أن تضحى من أجله لا تستطيع تخيل حياتك بدون وهو أيضا يكن لك نفس الدرجة من الحب مرت العلاقة بالعديد من التحديات ولكنك تمكنت من الاحتفاظ به، فقط عليك أن تفاجئه بشىء بسيط ولا تهمل علاقتكم بسبب العمل كما عليك أن تكف عن الغيرة الشديدة. على مستوى العمل والمال

>عملك يسير بشكل جدى وأنت تضحى من أجله كثيرا وتريد أن تحقق بعض الأهداف قبل أن تغير مجالك أو تبدأ فى مجال جديد، أمورك العملية والمالية كل يوم فى زيادة وعلى الرغم من مسؤولياتك إلا أنك قادر على الادخار للمستقبل فأنت تريد إنشاء مشروع خاص بك وتعمل باجتهاد على هذه الخطوة فى حياتك.

شبكةعيونالإخبارية

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