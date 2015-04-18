حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 18/4/2015

مواليد برج الحمل لهم عدد من المزايا والصفات المهمة التى تميزهم وتجعلهم محل إعجاب من الآخرين فهم شخصيات متفتحة محبوبة ويريدون عمل الخير ومساعدة الآخرين بالقدرة على الخروج من أى مشكلة بسهولة، واثقين بأنفسهم لأبعد حد لا يمكن أن يعيق تقدمهم شىء وإذا أرادوا أى شىء يحصلون عليه بسبب إصرارهم. توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

>علاقتك العاطفية تسير بشكل سىء للغاية، وأنت تحاول أن تخرج منها بأقل الخسائر، تجد صعوبة فى إقناع شريك حياتك بضرورة الانفصال وتخشى من المواجهة خاصة أنك تكن إليه مشاعر، حاول أن تأخذ الخطوة المناسبة لحياتك وأن تكف عن التأجيل المستمر لكى تستطيع مواكبة حياتك ولكن قبل ذلك عليك التفكير. على مستوى العمل والمال

>حالتك المالية الآن أفضل والعمل أيضًا يسير بشكل ثابت ومستقر وكل المحاولات لإفشالك فى العمل من قبل زملائك الحقودين فشلت، عليك الآن التركيز أكثر والبحث عن ما هو جديد فى مجالك لكى تستمر فى النجاح والإبداع، كما عليك ادخار بعض المال اللازم لإنشاء مشروعك الخاص فى المستقبل فأنت شخص يحب الاستقلال ولا تريد أن يتحكم فيك أحد.

شبكةعيونالإخبارية

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