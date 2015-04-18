حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 18/4 /2015

مواليد برج العقرب لديهم شخصية مميزة وفريدة من نوعها مجتهدون فى عملهم، لديهم القدرة على وضع الخطط، لا يتركون أحدا يقنعهم بأنهم لا يستطيعون فعل شىء، لديهم قدر كبير من التضحية من أجل الآخرين والصبر وتحمل أشياء يراها البعض صعبة ولكن عندما يفيض بهم الأمر يتحولون إلى أشخاص آخرون تعتقد أنك لا تعرفهم، من أهم عيوبهم العصبية وسرعة الغضب.إعلان - Ads إعلان - Ads
>أنت شخص مخلص لأقصى الحدود وتضحى من أجل شريك حياتك ولكنك الآن تشعر أنك أفضل بدونه ولا تريد أن تستمر فى أى علاقة تربطكما سويا، وعلى الرغم من أنك مازلت تكن له بعض المشاعر ولكن الفرص انتهت وتريد أن تعيش حياتك كما تريدها بدون أى تدخل منه.
>عليك العمل بشكل هادئ والتفكير أكثر فيما تريد أن تفعل فى حياتك العملية فأنت الآن فى مكانة هامة ومديرك يعتمد عليك بشكل كبير، من الأفضل أن تصفى ذهنك وترتب مهامك لتستطيع تخطيها بنجاح، خلال الفترة الماضية ستحصل على بعض المال وحالتك المالية ستتحسن كثيرا.
توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى
>أنت شخص مخلص لأقصى الحدود وتضحى من أجل شريك حياتك ولكنك الآن تشعر أنك أفضل بدونه ولا تريد أن تستمر فى أى علاقة تربطكما سويا، وعلى الرغم من أنك مازلت تكن له بعض المشاعر ولكن الفرص انتهت وتريد أن تعيش حياتك كما تريدها بدون أى تدخل منه.
على مستوى العمل والمال
>عليك العمل بشكل هادئ والتفكير أكثر فيما تريد أن تفعل فى حياتك العملية فأنت الآن فى مكانة هامة ومديرك يعتمد عليك بشكل كبير، من الأفضل أن تصفى ذهنك وترتب مهامك لتستطيع تخطيها بنجاح، خلال الفترة الماضية ستحصل على بعض المال وحالتك المالية ستتحسن كثيرا.