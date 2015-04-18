حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 18/4/2015

مواليد برج الميزان لديهم طريقة تفكير مختلفة فهم يتمتعون بروح مرحة جذابة تساعدهم فى الحصول على علاقات اجتماعية متعددة، قادرون دائما على إبهارك والنجاح فى أمور صعبة، كما أن لديهم العديد من الأفكار والأهداف الكبيرة فى حياتهم التى يسعون لتحقيقها من أهم عيوبهم المزاجية. توقعات ماغى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب

>هناك الكثير من الأفكار التى تجعلك تعيد النظر فى طبيعة علاقتك مع شريك حياتك فأنت لم تعد تعرف ماذا يريد ولا إلى أى مدى يريد الاستمرار بالعلاقة، وهذا يجعلك عصبيا ومتوترا وخائفا من المواجهة، ولذلك عليك أن تستخدم أسلحتك ومن أهمها قوة الشخصية ومواجهة الأمر لتعرف جيدا ما هى حقيقة الأمور. على مستوى العمل والمال

>عملك يسير بشكل جيد أنت الآن مضغوط بسبب طبيعة المهام الجديدة التى تم تحميلها عليك ولكن أنت تعلم جيدا أنك قادر على ذلك لا تخشى المسئولية، فقط عليك التركيز جيدا وابتكار بعض الأفكار، وعليك كسب ثقة مديرك فى العمل لأن علاقتك السيئة معه ستجعلك تواجه العديد من المشكلات.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365