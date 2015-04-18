حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 18/4 /2015

مواليد برج الدلو لديهم هم شخصيات مميزة وقادرون على إلهام الآخرين لديهم العديد من التجارب الهامة التى تعلمهم الكثير فى شئون الحياة وتجعلهم مميزين عن غيرهم من الأفراد، كما أن لديه القدرة على الإبداع والتفانى فى العمل لديه أحلام يسعون لتحقيقها ولا يحبون أحدا أن يحبطهم أو ينتقدهم، كما أن لديهم علاقات اجتماعية كبيرة، لهم مستقبل باهر ومشرق.إعلان - Ads إعلان - Ads
>فى كثير من الأحيان تشعر أنك تسير مع شريك حياتك فى علاقة فاشلة ويكون لديك الرغبة فى إنهائها ولكنك لا تقوى على فعل ذلك فأنت لا تريد أن تكون وحيد إذا شعرت بذلك، عليك أن تأخذ خطوة وتبدأ فى النقاش وإذا كان شريك مهتما بك سيراعى ما تشعر به.
>عملك الآن مستقر ويسير بشكل جيد وأنت تمكنت من خلق جو مختلف ومحفز للعمل فى مجال عماك ولكن على الرغم من ذلك عليك التركيز أكثر وكسب صداقة ومحبة الأشخاص المتواجدين معك، وعليك كسب رضا مديرك فى العمل وعدم خلق مشكلات معه حتى لا تجد نفسك منبوذا.
توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى
>فى كثير من الأحيان تشعر أنك تسير مع شريك حياتك فى علاقة فاشلة ويكون لديك الرغبة فى إنهائها ولكنك لا تقوى على فعل ذلك فأنت لا تريد أن تكون وحيد إذا شعرت بذلك، عليك أن تأخذ خطوة وتبدأ فى النقاش وإذا كان شريك مهتما بك سيراعى ما تشعر به.
على مستوى العمل والمال
>عملك الآن مستقر ويسير بشكل جيد وأنت تمكنت من خلق جو مختلف ومحفز للعمل فى مجال عماك ولكن على الرغم من ذلك عليك التركيز أكثر وكسب صداقة ومحبة الأشخاص المتواجدين معك، وعليك كسب رضا مديرك فى العمل وعدم خلق مشكلات معه حتى لا تجد نفسك منبوذا.