حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 18/4/2015

مواليد برج الجوزاء لديهم روح مرحة ويمتلكون شخصيات رائعة تحب الجميع، لديهم أحلام كبيرة وعلى الرغم من الصعوبات التى يواجهونها طوال حياتهم فهم لديهم القدرة على التعامل مع الظروف الصعبة والتغلب عليها، لا يعتمدون على أحد فقط أنفسهم ويحتاجون دائمًا ليثبت من يتعامل معهم حسن النية لكى يعطونه الثقة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>حياتك العاطفية تعانى من بعض الارتباك وتشعر أنك ستتعرض لجرح ما من شريك حياتك وتفكر فى إنهاء العلاقة خوفا على مشاعرك، ولكن عليك أن تكف عن التشاؤم فشريك حياتك يحبك بشدة فقط تقرب منه أكثر وتحدث عن الأمور التى تخيفك من الاقتراب لكى تسير الأمور بشكل جيد.
>عملك يسير بشكل رائع وأنت تبدأ فى إثبات قدراتك ومهاراتك الجميع منبهر بما تفعله وهناك العديد من المنافسات التى تخطتها وسببت غضب بعض زملائك، حاول أن تكسب صداقات لتشجيعك على العمل أفضل وركز فى عملك جيدًا لأن الفترة القادمة مليئة بالمفاجآت الهامة لحياتك العملية والمالية.
توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى
>حياتك العاطفية تعانى من بعض الارتباك وتشعر أنك ستتعرض لجرح ما من شريك حياتك وتفكر فى إنهاء العلاقة خوفا على مشاعرك، ولكن عليك أن تكف عن التشاؤم فشريك حياتك يحبك بشدة فقط تقرب منه أكثر وتحدث عن الأمور التى تخيفك من الاقتراب لكى تسير الأمور بشكل جيد.
على مستوى العمل والمال
>عملك يسير بشكل رائع وأنت تبدأ فى إثبات قدراتك ومهاراتك الجميع منبهر بما تفعله وهناك العديد من المنافسات التى تخطتها وسببت غضب بعض زملائك، حاول أن تكسب صداقات لتشجيعك على العمل أفضل وركز فى عملك جيدًا لأن الفترة القادمة مليئة بالمفاجآت الهامة لحياتك العملية والمالية.