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حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 18/4/2015

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حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 18/4/2015 حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 18/4/2015
مواليد برج الجدى لديهم طابع صعب تحمله يمتلكون قدرًا كبيرًا من العند يمكنهم خسارة أشخاص مقربين بسبب حساسياتهم الزائدة، فى الرجال مواليد هذا البرج لا يكتفون بفتاة واحدة فى حياتهم ويريدون الحصول على عدة علاقات مختلفة، مجتهدين فى العمل ولديهم العديد من الأحلام التى يريدون تحقيقها.

توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى


>كل علاقاتك العاطفية انتهت معا وأنت الآن تريد أن تستعيد بعضها لا تعترف أمام نفسك أنك كنت سببًا رئيسيًا فى ضياع أشخاص كانوا يحبونك من بين يديك، ولكن الأمور ستتحن وأنت فى حاجة للبعد عن أى علاقات تعطلك عن العمل، فقط خذ بعض الراحة واترك الأمور تسير بشكل طبيعى.

على مستوى العمل والمال


>العمل يسير بشكل جيد والأمور المالية أفضل الآن عليك الصبر أكثر والاجتهاد أكثر وتوسيع علاقاتك مع الآخرين فى مجالك لتحصل على خبرات أفضل، أمورك المالية مازالت سيئة للغاية ولكن مع الوقت ستتحسن كثيرا فقط عليك التركيز وعدم إضاعة الوقت فى أشياء لا أمل فيها فأنت تعلم جيدا أنك بحاجة للمال.

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مصر 365

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