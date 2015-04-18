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حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 18/4 /2015

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حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 18/4 /2015 حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 18/4 /2015
مواليد شخصيات حالمة مبدعة يحبون التألق وإظهار أنفسهم فى أحسن حال وحياتهم مليئة بالمغامرة والأحداث الشيقة يحبون أن يكونوا محل اهتمام الآخرين، ولا يرضون بالقليل بل لديهم أحلام بأن يكونوا أغنياء، يحبون العمل فى جماعات ولا يمتلكون أى أنانية عيوبهم الأساسية هى الحساسية الزائدة التى تجعلهم يبتعدون عن الآخرين على أقل الأحداث.

توقعات هالة عمر لبرج العذاء على المستوى العاطفى


>أنت شخص صريح للغاية مع شريك حياتك وتريد أن تتناقش معه فى كافة المشكلات والمشاعر التى تراودك هذا جيد ولكن عليك التفكير فى الطريقة التى تقول له بها الأشياء، كما عليك الكف عن الغيرة الشديدة فأنت فى أغلب الأحيان تجعله يشعر بأنه مقيد وهذا سيؤثر على علاقتكم فى المستقبل.

على مستوى العمل والمال


>من الأفضل أن تبدأ تفكر فى المستقبل وتعتمد فقط على نفسك لتحقيق ما تريد أن تكون عليه أنت شخص موهوب ولديك العديد من الأفكار المبدعة التى تساعدك فى النجاح عليك فقط الاسترخاء والتفكير فى البداية، والأمور المالية ستتحسن خلال الفترة القادمة ولكن على العمل والصبر.

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مصر 365

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