حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 18/4/2015

مواليد برج الأسد لديهم شخصيات جذابة ومرحة كما أنهم لديهم اهتمامات موسعة محبين للسيطرة يريدون التحكم فى كل شىء فى حياتهم فهم يشعرون أن الآخرين غير قادرين على تنفيذ ما يريدونه لذلك يحبون السيطرة فى كل شىء، لديهم اهتمامات موسعة ولا يحبون السطحية والنظر للأمور دون تعمق، فأغلب مواليد هذا البرج مثقفون ومحبون للعلم والتعلم والسفر. توقعات ماغى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى

>تحاول هذه الفترة أن تستعيد حب قديم ولكن الأمور مازالت مغلقة تشعر بأنك أصبحت أكثر حكمة الآن وتريد استعادته ولكن عليك الحذر من أن تكون فقط تريد العودة من أجل ملئ فراغ ما فى حياتك لأنه إذا كان الأمر كذلك ستخسره مرة أخرى بلا عودة عليك التفكير جيدا قبل القيام بأى خطوة. على مستوى العمل والمال

>عملك يسير بشكل مناسب وجيد وهناك العديد من الأشياء المبشرة التى تجعلك تتمسك به أكثر من أى وقت ماضى عليك أن تخلص لعملك وتساعد الآخرين لأن نجاهم سينعكس عليك أيضا، إذا شعرت بملل عليك أخذ أجازة وإعادة التفكير فى مجريات العمل وخطط جدية مبدعة لتحصل على اهتمام ورضا مديرك.

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شبكةعيونالإخبارية

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