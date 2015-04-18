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حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 18/4 /2015

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حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 18/4 /2015 حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 18/4 /2015
مواليد غامضون يحبون جو الإثارة، وليس من السهل أن تجعلهم يتحدثون عن ما يدور داخل عقولهم، لديهم روح مرحة ومحبة للآخرين ويتمتعون بقدر كبير من العطاء، يريدون أن يكون لديهم أموال طائلة وسلطة يشعرون بالغيرة من أقل الأشياء وحساسين للغاية خاصة فى الأمور العاطفية، كما أنهم رومانسيون.

توقعات ماغى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى


>أنت لا تعرف ماذا تريد ولا تدرك خطر المرحلة التى تمر بها مع شريك حياتك فعلى الرغم من كافة السيئات والمعاملة السيئة وعدم الثقة والخيانة أنت غير قادر على طلب الانفصال وهو أمر يرهق مشاعرك بشدة ، لذا عليك التفكير بهدوء ووضع حد لما يحدث إما بالنقاش أو إنهاء الأمور بينك .

على مستوى العمل والمال


>عليك البدء فى البحث عن عمل مؤقت يدخل عليك بعض المال اللازم لتكملة حياتك دون الاحتياج للآخرين ، وعليك كسب مزيد من العلاقات الاجتماعية التى تساعدك فى تخطى الأزمة المالية التى تعانى منها حاليا.

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مصر 365

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