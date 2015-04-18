حظك اليوم يوم السبت 18/4 /2015

حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 18/4 /2015

توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الثور يوم السبت 18/4 /2015

توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 18/4 /2015

توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 18/4 /2015

توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 18/4 /2015

توقعات ماغى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 18/4 /2015

توقعات هالة عمر لبرج العذاء على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 18/4/2015

توقعات ماغى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 18/4 /2015

توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج القوس يوم السبت 18/4 /2015

توقعات ماغى هالة عمر على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 18/4 /2015

توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 18/4 /2015

توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 18/4 /2015

توقعات ماغى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

>مواليد برج الحمل لهم عدد من المزايا والصفات المهمة التى تميزهم وتجعلهم محل إعجاب من الآخرين فهم شخصيات متفتحة محبوبة ويريدون عمل الخير ومساعدة الآخرين بالقدرة على الخروج من أى مشكلة بسهولة، واثقين بأنفسهم لأبعد حد لا يمكن أن يعيق تقدمهم شىء وإذا أرادوا أى شىء يحصلون عليه بسبب إصرارهم.>علاقتك العاطفية تسير بشكل سىء للغاية، وأنت تحاول أن تخرج منها بأقل الخسائر، تجد صعوبة فى إقناع شريك حياتك بضرورة الانفصال وتخشى من المواجهة خاصة أنك تكن إليه مشاعر، حاول أن تأخذ الخطوة المناسبة لحياتك وأن تكف عن التأجيل المستمر لكى تستطيع مواكبة حياتك ولكن قبل ذلك عليك التفكير.>حالتك المالية الآن أفضل والعمل أيضًا يسير بشكل ثابت ومستقر وكل المحاولات لإفشالك فى العمل من قبل زملائك الحقودين فشلت، عليك الآن التركيز أكثر والبحث عن ما هو جديد فى مجالك لكى تستمر فى النجاح والإبداع، كما عليك ادخار بعض المال اللازم لإنشاء مشروعك الخاص فى المستقبل فأنت شخص يحب الاستقلال ولا تريد أن يتحكم فيك أحد.>الثور ثانى الأبراج فى الدائرة الفلكية، ومواليد هذا البرج يقدمون عطاء غير محدود، ولديهم روح مرحة، محبون للحياة ولا يحبون المشكلات، لديهم العديد من الأهداف الكبيرة فى حياتهم التى يسعون إلى تحقيقها ويعملون جاهدين ليثبتون أنفسهم فى مجالات عديدة فهم أشخاص مبدعون وملهمون ولديهم العديد من المزايا التى تجذب الآخرين لهم.>علاقتك العاطفية مع شريك حياتك تستقر مؤخرًا ولكنك تشعر أن هناك ما تريد الإفصاح عنه لكى يتضح كل شىء أمام الطرف الآخر، إذا كان ما تخفيه متعلقًا بمشكلات بينكم عليك الإفصاح والمصارحة لتعود الأمور بأفضل حال وإذا كان اعتراف عن خطأ قمت به عليك التفكير جيدًا فى التوقيت.>أنت شخص مبدع بالفطرة تعمل بجد واجتهاد طوال الوقت وتتوقع أن تحصل على مقابل لما تقوم به من إخلاص فى العمل وقريبا ستحصل على هذا المقابل وستحصل على ترقية هامة فى عملك لذلك عليك متابعة العمل بجد واجتهاد وعليك أن تكتسب مزيدًا من العلاقات الاجتماعية التى تساعدك فى الحصول على شعبية وفرص أفضل فى العمل.>مواليد برج الجوزاء لديهم روح مرحة ويمتلكون شخصيات رائعة تحب الجميع، لديهم أحلام كبيرة وعلى الرغم من الصعوبات التى يواجهونها طوال حياتهم فهم لديهم القدرة على التعامل مع الظروف الصعبة والتغلب عليها، لا يعتمدون على أحد فقط أنفسهم ويحتاجون دائمًا ليثبت من يتعامل معهم حسن النية لكى يعطونه الثقة.>حياتك العاطفية تعانى من بعض الارتباك وتشعر أنك ستتعرض لجرح ما من شريك حياتك وتفكر فى إنهاء العلاقة خوفا على مشاعرك، ولكن عليك أن تكف عن التشاؤم فشريك حياتك يحبك بشدة فقط تقرب منه أكثر وتحدث عن الأمور التى تخيفك من الاقتراب لكى تسير الأمور بشكل جيد.>عملك يسير بشكل رائع وأنت تبدأ فى إثبات قدراتك ومهاراتك الجميع منبهر بما تفعله وهناك العديد من المنافسات التى تخطتها وسببت غضب بعض زملائك، حاول أن تكسب صداقات لتشجيعك على العمل أفضل وركز فى عملك جيدًا لأن الفترة القادمة مليئة بالمفاجآت الهامة لحياتك العملية والمالية.>برج السرطان البرج المائى الأول أصحاب هذا البرج لديهم شخصية جذابة ومحبوبة من الجميع لديهم بريق فى عيونهم يلهم الآخرين، قريبون من القلب، كما أنهم شخصيات متسامحة مع نفسها ولديهم قدرة كبيرة على التضحية من أجل الآخرين، يعملون على مساعدة الغير ولا يحبون الأنانيين ويفضلون السفر وقضاء وقت ممتع مع أنفسهم أو أصدقائهم المقربين.>حياتك العاطفية تمر بأزمة كبيرة وأنت تشعر بأنك وحيد ولا يقدم شريك حياتك على حل المشكلات بينكم، لذلك فأنت تحتاج لتفكير طويل من أجل أن تجد الخطوة المناسبة التى تساعدك فى إصلاح الأمور عليك التفكير جيدا فيما حدث وهل تقبل التفاوض فيه أن عليك إنهاء العلاقة، لا تخاف من المواجهة فأنت شخص قوى.>عملك يسير بشكل تقليدى تشعر أن هناك قيودا على تفكيرك وتريد التحرر تفكر فى أن تغير مجالك أو القسم الذى تعمل به، لا تخاف من هذا وأقدم على التجربة لكى تتعلم أكثر وتكسر الروتين فى العمل، كما عليك أن تبعد حياتك العاطفية عن العمل والتركيز فى مستقبلك لأن وحدك القادر على خلق مستقبل لامع.>مواليد برج الأسد لديهم شخصيات جذابة ومرحة كما أنهم لديهم اهتمامات موسعة محبين للسيطرة يريدون التحكم فى كل شىء فى حياتهم فهم يشعرون أن الآخرين غير قادرين على تنفيذ ما يريدونه لذلك يحبون السيطرة فى كل شىء، لديهم اهتمامات موسعة ولا يحبون السطحية والنظر للأمور دون تعمق، فأغلب مواليد هذا البرج مثقفون ومحبون للعلم والتعلم والسفر.>تحاول هذه الفترة أن تستعيد حب قديم ولكن الأمور مازالت مغلقة تشعر بأنك أصبحت أكثر حكمة الآن وتريد استعادته ولكن عليك الحذر من أن تكون فقط تريد العودة من أجل ملئ فراغ ما فى حياتك لأنه إذا كان الأمر كذلك ستخسره مرة أخرى بلا عودة عليك التفكير جيدا قبل القيام بأى خطوة.>عملك يسير بشكل مناسب وجيد وهناك العديد من الأشياء المبشرة التى تجعلك تتمسك به أكثر من أى وقت ماضى عليك أن تخلص لعملك وتساعد الآخرين لأن نجاهم سينعكس عليك أيضا، إذا شعرت بملل عليك أخذ أجازة وإعادة التفكير فى مجريات العمل وخطط جدية مبدعة لتحصل على اهتمام ورضا مديرك.>مواليد برج العذراء شخصيات حالمة مبدعة يحبون التألق وإظهار أنفسهم فى أحسن حال وحياتهم مليئة بالمغامرة والأحداث الشيقة يحبون أن يكونوا محل اهتمام الآخرين، ولا يرضون بالقليل بل لديهم أحلام بأن يكونوا أغنياء، يحبون العمل فى جماعات ولا يمتلكون أى أنانية عيوبهم الأساسية هى الحساسية الزائدة التى تجعلهم يبتعدون عن الآخرين على أقل الأحداث.>أنت شخص صريح للغاية مع شريك حياتك وتريد أن تتناقش معه فى كافة المشكلات والمشاعر التى تراودك هذا جيد ولكن عليك التفكير فى الطريقة التى تقول له بها الأشياء، كما عليك الكف عن الغيرة الشديدة فأنت فى أغلب الأحيان تجعله يشعر بأنه مقيد وهذا سيؤثر على علاقتكم فى المستقبل.>من الأفضل أن تبدأ تفكر فى المستقبل وتعتمد فقط على نفسك لتحقيق ما تريد أن تكون عليه أنت شخص موهوب ولديك العديد من الأفكار المبدعة التى تساعدك فى النجاح عليك فقط الاسترخاء والتفكير فى البداية، والأمور المالية ستتحسن خلال الفترة القادمة ولكن على العمل والصبر.>مواليد برج الميزان لديهم طريقة تفكير مختلفة فهم يتمتعون بروح مرحة جذابة تساعدهم فى الحصول على علاقات اجتماعية متعددة، قادرون دائما على إبهارك والنجاح فى أمور صعبة، كما أن لديهم العديد من الأفكار والأهداف الكبيرة فى حياتهم التى يسعون لتحقيقها من أهم عيوبهم المزاجية.>هناك الكثير من الأفكار التى تجعلك تعيد النظر فى طبيعة علاقتك مع شريك حياتك فأنت لم تعد تعرف ماذا يريد ولا إلى أى مدى يريد الاستمرار بالعلاقة، وهذا يجعلك عصبيا ومتوترا وخائفا من المواجهة، ولذلك عليك أن تستخدم أسلحتك ومن أهمها قوة الشخصية ومواجهة الأمر لتعرف جيدا ما هى حقيقة الأمور.>عملك يسير بشكل جيد أنت الآن مضغوط بسبب طبيعة المهام الجديدة التى تم تحميلها عليك ولكن أنت تعلم جيدا أنك قادر على ذلك لا تخشى المسئولية، فقط عليك التركيز جيدا وابتكار بعض الأفكار، وعليك كسب ثقة مديرك فى العمل لأن علاقتك السيئة معه ستجعلك تواجه العديد من المشكلات.>مواليد برج العقرب لديهم شخصية مميزة وفريدة من نوعها مجتهدون فى عملهم، لديهم القدرة على وضع الخطط، لا يتركون أحدا يقنعهم بأنهم لا يستطيعون فعل شىء، لديهم قدر كبير من التضحية من أجل الآخرين والصبر وتحمل أشياء يراها البعض صعبة ولكن عندما يفيض بهم الأمر يتحولون إلى أشخاص آخرون تعتقد أنك لا تعرفهم، من أهم عيوبهم العصبية وسرعة الغضب.>أنت شخص مخلص لأقصى الحدود وتضحى من أجل شريك حياتك ولكنك الآن تشعر أنك أفضل بدونه ولا تريد أن تستمر فى أى علاقة تربطكما سويا، وعلى الرغم من أنك مازلت تكن له بعض المشاعر ولكن الفرص انتهت وتريد أن تعيش حياتك كما تريدها بدون أى تدخل منه.>عليك العمل بشكل هادئ والتفكير أكثر فيما تريد أن تفعل فى حياتك العملية فأنت الآن فى مكانة هامة ومديرك يعتمد عليك بشكل كبير، من الأفضل أن تصفى ذهنك وترتب مهامك لتستطيع تخطيها بنجاح، خلال الفترة الماضية ستحصل على بعض المال وحالتك المالية ستتحسن كثيرا.>برج القوس هو برج نارى يتأثر بدرجة كبيرة بكوكب المشترى عصبى للغاية ولكنه محب للحياة والسفر والمغامرة، مواليد هذا البرج رومانسيون للغاية يحبون أن يعيشون طوال الوقت فى علاقة عاطفية ويحبون المال والنجاح، لديهم روح مبدعة ومرحة يجذبون الجميع إليهم ولديهم القدرة على العطاء والتضحية من أجل عائلتهم.>حياتك العاطفية مستقرة وأنت تحب شريك حياتك بشكل كبير ومستعد أن تضحى من أجله لا تستطيع تخيل حياتك بدون وهو أيضا يكن لك نفس الدرجة من الحب مرت العلاقة بالعديد من التحديات ولكنك تمكنت من الاحتفاظ به، فقط عليك أن تفاجئه بشىء بسيط ولا تهمل علاقتكم بسبب العمل كما عليك أن تكف عن الغيرة الشديدة.>عملك يسير بشكل جدى وأنت تضحى من أجله كثيرا وتريد أن تحقق بعض الأهداف قبل أن تغير مجالك أو تبدأ فى مجال جديد، أمورك العملية والمالية كل يوم فى زيادة وعلى الرغم من مسؤولياتك إلا أنك قادر على الادخار للمستقبل فأنت تريد إنشاء مشروع خاص بك وتعمل باجتهاد على هذه الخطوة فى حياتك.>مواليد برج الجدى لديهم طابع صعب تحمله يمتلكون قدرًا كبيرًا من العند يمكنهم خسارة أشخاص مقربين بسبب حساسياتهم الزائدة، فى الرجال مواليد هذا البرج لا يكتفون بفتاة واحدة فى حياتهم ويريدون الحصول على عدة علاقات مختلفة، مجتهدين فى العمل ولديهم العديد من الأحلام التى يريدون تحقيقها.>كل علاقاتك العاطفية انتهت معا وأنت الآن تريد أن تستعيد بعضها لا تعترف أمام نفسك أنك كنت سببًا رئيسيًا فى ضياع أشخاص كانوا يحبونك من بين يديك، ولكن الأمور ستتحن وأنت فى حاجة للبعد عن أى علاقات تعطلك عن العمل، فقط خذ بعض الراحة واترك الأمور تسير بشكل طبيعى.>العمل يسير بشكل جيد والأمور المالية أفضل الآن عليك الصبر أكثر والاجتهاد أكثر وتوسيع علاقاتك مع الآخرين فى مجالك لتحصل على خبرات أفضل، أمورك المالية مازالت سيئة للغاية ولكن مع الوقت ستتحسن كثيرا فقط عليك التركيز وعدم إضاعة الوقت فى أشياء لا أمل فيها فأنت تعلم جيدا أنك بحاجة للمال.>مواليد برج الدلو لديهم هم شخصيات مميزة وقادرون على إلهام الآخرين لديهم العديد من التجارب الهامة التى تعلمهم الكثير فى شئون الحياة وتجعلهم مميزين عن غيرهم من الأفراد، كما أن لديه القدرة على الإبداع والتفانى فى العمل لديه أحلام يسعون لتحقيقها ولا يحبون أحدا أن يحبطهم أو ينتقدهم، كما أن لديهم علاقات اجتماعية كبيرة، لهم مستقبل باهر ومشرق.>فى كثير من الأحيان تشعر أنك تسير مع شريك حياتك فى علاقة فاشلة ويكون لديك الرغبة فى إنهائها ولكنك لا تقوى على فعل ذلك فأنت لا تريد أن تكون وحيد إذا شعرت بذلك، عليك أن تأخذ خطوة وتبدأ فى النقاش وإذا كان شريك مهتما بك سيراعى ما تشعر به.>عملك الآن مستقر ويسير بشكل جيد وأنت تمكنت من خلق جو مختلف ومحفز للعمل فى مجال عماك ولكن على الرغم من ذلك عليك التركيز أكثر وكسب صداقة ومحبة الأشخاص المتواجدين معك، وعليك كسب رضا مديرك فى العمل وعدم خلق مشكلات معه حتى لا تجد نفسك منبوذا.>مواليد برج الحوت غامضون يحبون جو الإثارة، وليس من السهل أن تجعلهم يتحدثون عن ما يدور داخل عقولهم، لديهم روح مرحة ومحبة للآخرين ويتمتعون بقدر كبير من العطاء، يريدون أن يكون لديهم أموال طائلة وسلطة يشعرون بالغيرة من أقل الأشياء وحساسين للغاية خاصة فى الأمور العاطفية، كما أنهم رومانسيون.>أنت لا تعرف ماذا تريد ولا تدرك خطر المرحلة التى تمر بها مع شريك حياتك فعلى الرغم من كافة السيئات والمعاملة السيئة وعدم الثقة والخيانة أنت غير قادر على طلب الانفصال وهو أمر يرهق مشاعرك بشدة ، لذا عليك التفكير بهدوء ووضع حد لما يحدث إما بالنقاش أو إنهاء الأمور بينك .>عليك البدء فى البحث عن عمل مؤقت يدخل عليك بعض المال اللازم لتكملة حياتك دون الاحتياج للآخرين ، وعليك كسب مزيد من العلاقات الاجتماعية التى تساعدك فى تخطى الأزمة المالية التى تعانى منها حاليا.