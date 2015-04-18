اليوم.. الفصل فى الاستشكال على حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان

تصدر محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها فى الاستشكال المقام من الشركة القومية للتشييد، لوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 37542 لسنة 65 قضائية لحين الفصل فى الموضوع مع عدم الاعتياد بالحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان.

وكان مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان، قد حصلوا على حكم لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة الشركة وإعادة قيمة الأسهم، وحمل الاستشكال رقم 73210 لسنة 68 قضائية، واختصم حمدى الفخرانى وآخرين.

يذكر أن محكمة جنح الدقى كانت قد برأت هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، من تهمة عدم تنفيذه حكما قضائيا من محكمة القضاء الإدارى بعودة شركة النيل لحليج الأقطان للدول.