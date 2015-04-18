ضبط 6 تجار مخدرات بحوزتهم كميات من الحشيش والأقراص المخدرة بالقاهرة

تمكن النقيب عيد توفيق جنيدى الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المعادى وبصحبته القوة المرافقة من القبض على كل من "محمد.ر.هـ" 25 سنة عاطل، و"حسام.س.ر" 25 سنة عاطل، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 200 جرام بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 300 جنيه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 395 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن النقيب حسين خيرى العسقلانى ضابط مباحث قسم شرطة المطرية وبصحبته القوة المرافقة من القبض على "خالد.ص.أ" 41 سنة عاطل، بحوزته 2780 قرصا مخدرا بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 550 جنيها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 204 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقبض النقيب أحمد عادل سليم الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان وبصحبته القوة المرافقة على "محمد.ح.ض" 22 سنة عاطل، بحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 160 جراما بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 660 جنيها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 97/9 لسنة 2015م جنايات القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وألقى النقيب أحمد إسماعيل حيدر الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان وبصحبته القوة المرافقة القبض على "فتحى.ش.ح" 21 سنة عاطل، بحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 120 جرام بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 400 جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 96/8 لسنة 2015م جنايات القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكن النقيب حسن هشام حلمى الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة وبصحبته القوة المرافقة من القبض على "مجدى.م.ف" 54 سنة صاحب سوبر ماركت، بحوزته 550 قرص منشط جنسى بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 2000 جنيه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 258 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.