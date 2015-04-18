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زيزى عادل تحتفل بطرح ألبومها الأحد القادم وسط الأصدقاء والصحفيين

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زيزى عادل تحتفل بطرح ألبومها الأحد القادم وسط الأصدقاء والصحفيين زيزى عادل تحتفل بطرح ألبومها الأحد القادم وسط الأصدقاء والصحفيين

تحتفل المطربة ” زيزي عادل ” بطرح البومها الجديد ” انا أنثي ” يوم الأحد القادم فى منزلها بصحبة اصدقائها من الوسط الفني، على أن يتم عقد مؤتمر صحفي تشرح من خلاله زيزى كيفية تحضير الالبوم واسباب الأختفاء طوال الفترة الماضية .

ويعد أبرز ما جاء بالالبوم الجديد المطربة ” زيزي عادل ” ، ظهورها بلوك جديد آثار العديد من نقاط الجدل بين مؤيد ومعارض لهذا اللوك الذي طلت به بالبوستر الخاص بالالبوم . حيث ظهرت بقصة شعر مختلفة تماما اشبة بتسريحات الرجال .

وهو ما قوبل بالجدل بين تأييد لحرية الانثي ومعارض للتشبه بالرجال . وقد رأي بعض النقاد ان ظهور زيزي بهذا اللوك وبجوار كلمة ” انا انثي ” قد يكون احد رسائل الحريات والتعبير عن ما يحيط المرأة الان من احداث .

وسوف يتم مناقشة كل تفاصيل الالبوم وكل ما اثير من جدال حول ظهورها بهذا اللوك بالمؤتمر الصحفي الذي سوف يعقد ايضا

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