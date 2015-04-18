التغذية غير السليمة وقلة الحركة أهم مسببات السمنة المؤدية لمرض السكر

علاج مرض السكر يعتمد على تغيير نمط الحياة

أكد البروفيسور عبد السلام القسام، أستاذ السكر والغدد بولاية متشجن بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال محاضرة ألقاها عن التوصيات الحديثة لعلاج مرض السكر باعتباره مرضًا شائعًا فى مصر والشرق الأوسط بشكل عام، خلال انعقاد المؤتمر الـ18 للجمعية المصرية للغدد الصماء والسكر والبدانة المنعقد حاليًا بالإسكندرية برئاسة الدكتور على عباسى رئيس الجمعية والمؤتمر، أن مصر تمثل أعلى نسبة عن البلدان الأخرى مثل الدول الغربية فى الإصابة بمرض السكر والسبب هو التغذية غير السليمة، وقلة الحركة، وعدم ممارسة الرياضة، مما يؤدى إلى السمنة والتى تؤدى بدورها إلى الإصابة بالسكر.>وقال: إن علاج السكر يتركز على تغيير نمط الحياة بالتغذية السليمة وزيادة النشاط البدنى، وبعد ذلك يمكن الاتجاه إلى الأدوية التى تعالج المرض من نواحى مختلفة حيث تخفض نسبة السكر بالدم وتزيد من قابلية الجسم على استهلاك السكر، وكذلك تسهل عملية إفراز السكر فى البول، وكل هذا يساعد على تخفيض نسبة السكر بالدم وتخفيض المعدل التراكمى للسكر فى الجسم.

وأكد أنه يقدر عدد المصابين بمرض السكر من 8 : 10% فى الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط ومصر، لذلك تعقد المؤتمرات والندوات للخروج بخطة شاملة لعلاج المرض ويتطلب ذلك أيضًا سياسة واضحة لتغيير نمط الحياة لدى الأشخاص وخاصة الأطفال والشباب حيث إن السمنة تبدأ مبكرة والعادات التى يتعلمها الإنسان فى الصغر تبقى معه إلى الكبر.

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