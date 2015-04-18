«بحيرى» يخطئ فى قراءة آية قرآنية فى المناظرة..و«الجفرى» يصححها له

أخطأ إسلام البحيرى، الباحث الإسلامى، فى الآية القرآنية: “الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ”، قائلاً: “الذين هم فى صلاتهم ساهون”، قبل أن يصححها له، الحبيب على الجفرى الداعية الإسلامى.

وأضاف بحيرى، خلال مناظرته الشيخين أسامة الأزهرى والحبيب الجفرى، ببرنامج “ممكن”، على فضائية “سى بى سى”، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن المطلوب فى الصلاة هو الأداء الجسدى من خلال السجود أما الباقى سنن إلا سورة الفاتحة.

من جانبه أوضح الحبيب على الجفرى الداعية الإسلامى، أن الصلاة لها جانبين فقهى وقلبى لكل منهما شروط وأركان يجب توافرها، وبدونها لا تصح الصلاة، وهناك اختلاف بين الفقهاء أعطى الناس سعة، شريطة ألا يتحول الأمر إلى استخفاف وهذا يتطلب حضور القلب مع الها.