العثور على 21 قنبلة بالقرب من قاعدة طبرق الجوية الليبية

قال مختار روفة مدير مكتب الإعلام بقاعدة طبرق الجوية الليبية ، إنه تم العثور على 21 قنبلة تزن الواحدة 100 كجم بالقرب من قاعدة ناصر الجوية.

وأضاف روفة فى تصريح صحفى الليلة، أن وجود هذه القنابل يعتبر مؤشرا خطيرا لوجود هذه الكمية فى هذا المكان .

وأوضح أن هذه القنابل هى نفس القنابل التى وجدت على خط البترول ما بين طبرق وحقل السرير وتم تفجير الخط بهذه النوعية منها .

وناشد روفة كل المسؤولين سواء فى القوات المسلحة أو الشرطة لمتابعة هذه الأمور، مشيرا إلى أن هناك أماكن فى طبرق مثل المزارع والورش التى تحضر فيها.

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