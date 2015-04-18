"الدستور بالدقهلية" يدشن حملة "بصفتى مواطن مصرى" بحضور قيادات الحزب

دشن أعضاء حزب الدستور بالدقهلية حملة باسم "بصفتى مواطن مصرى"، وذلك لنشر بعض الحقوق والوجبات للمواطن وتقديم حلول للحكومة عن بعض المشكلات، وتدريب أعضاء الحزب على التعامل مع الجهاز الإدارى للدولة بحضور قيادات الحزب.

وأبدى أشرف الشناوى سكرتير الحزب بالدقهلية سعادته بعودة الحزب للتلاحم مرة أخرى بالشارع، من أجل البناء والإصلاح وليس الهدم والإسقاط، وقال ما يهم حزب الدستور فى الفترة المقبلة هو إصلاح بعض المفاهيم وحل قضايا المواطنين.

وأشار محمد حجاج أمين العمل الجماهيرى المركزى للحديث عن فعاليات الحملة وأهدافها المتمثلة فى العمل على حل قضايا المواطن ومساعدة الحكومة والبرلمان القادم عن طريق إعداد تشريعات أو تقديم رؤى مختلفة للحكومة، بالإضافة لتدريب شباب الحزب على الاحتكاك بالجهاز الإدارى للدولة وتأهيلهم لشغل المناصب التنفيذية مستقبلا .

وأكدت شيماء الخولى عضو الحملة بالدقهلية التى اعتبرت الحملة محطة مهمة جدا للحياة الحزبية فى مصر أن مشكلة العشوائيات هى أحد المشاكل التى تستهدف الحملة حلها عن طريق الضغط على المسئولين ومخاطبة رجال الأعمال والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، لبناء مساكن على أراضى المحافظة بدلا من مساكن الإيواء غير الإنسانية.

واختتم المؤتمر بكلمة تامر جمعة أمين عام الحزب الذى بدأ حديثه بأنه وافق على تلك الحملة فور عرضها لأنها جاءت لمساعدة من قامت لأجلهم الثورة، وأن هذا هو الخطاب السياسى المناسب لنفسية وفكر المواطن المصرى عن طريق المحاربة من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بجانب فكرة الحقوق والحريات .

وأعقب المؤتمر جلسة حوار مفتوحة بين أعضاء الحزب بحضور تامر جمعة أمين عام الحزب وأشرف المناوى أمين عام مجلس الحكماء المركزى والإعلامية أميرة شعيشع نائب أمين عام الحزب والدكتور أحمد نافع رئيس لجنة القيم المركزية وبلال سعيد عضو المكتب السياسى، بالإضافة لأعضاء وقيادات الحزب بالدقهلية.