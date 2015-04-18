موجز الصحافة المحلية: الرئيس يرد على الإرهاب من داخل الكلية الحربية

نشرت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، وكان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" والخاصة بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مؤسســات الدولة جميعها يجــب أن تعمل بتجرد تام لمصلحة الوطن، مشــددًا خلال لقائه أمس طلبــة الكلية الحربية على وجوب أن تنتبه كل مؤسســات الدولة من الجيش والشــرطة والقضاء والإعلام، وأن تكون على يقظة تامة من أجل الحفاظ على الدولة المصرية.

وأكدت جريدة "الأهرام"، أن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، نفى أن يكون الدستور الجديد السبب فى أزمة قوانين الانتخابات البرلمانية، واصفًا اتهام البعض للدستور بأنه يحوى "ألغامًا" تسبب العديد من المشكلات القانونية الدستورية - بأنه غير صحيح وهدفه إثارة الالتباس والبلبلة.

وقالت "الأخبار"، إن القوات المسلحة وقوات الأمن تواصل قصف الإرهابيين فى سيناء والمتسللين عبر الحدود الشرقية والغربية، حيث تمكنت الحملة العسكرية للحرب على الإرهاب فى سيناء من تصفية 16 عنصرًا من تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى فى عمليات قصف جوى لمعاقل التنظيم بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح.

وأبرزت "المصرى اليوم"، أن مصدر مسئول بمجلس الوزراء شدد على أن الحكومة درست المقترحات التى قدمتها الأحزاب من خلال جلسات الحوار الثلاث، التى عقدت حول التعديلات التى تمت على قوانين الانتخابات.

وكشفت صحيفة "الشروق"، عن أن غرفة المشاورة بمحكمة شمال القاهرة جددت حبس 35 متهمًا من المنتمين إلى الجبهة السلفية بينهم الشيخ محمود شعبان 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتحريض على التظاهر وأعمال عنف وإرهاب خلال مظاهرات 28 نوفمبر الماضى.