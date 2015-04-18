يوم الحسم في إسبانيا

يدخل برشلونة وريال مدريد اختبارين صعبين في الجولة الـ32 من الليجا، يحددان بشكل كبير كيف ستسير الجولات الستة الختامية من المسابقة.

برشلونة يتصدر الليجا برصيد 75 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد.

ويعود الفريقان لسباق الليجا بعد فوز برشلونة 3-1 خارج ملعبه على باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتعادل ريال مدريد 0-0 مع أتليتكو في فيسنتي كالديرون.

عودة فالنسيا

يبدأ اليوم بمواجهة برشلونة لفالنسيا في كامب نو الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة.

فالنسيا في حرب مشتعلة مع أتليتكو مدريد وسيفيليا على بطاقتي التأهل الثالثة والرابعة لدوري أبطال أوروبا.

يتصدر أتليتكو مدريد السباق برصيد 66 نقطة، يليه فالنسيا بفارق نقطة، ثم سيفيليا بـ62 نقطة.

فالنسيا هذا الموسم بدأ أول خطوات استعادة أمجاد بداية الألفية التي فاز خلالها بالليجا مرتين، وتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا عامين متتاليين.

عملاق الليجا السابق في طريقه للنهوض من سباته بعد أن تولى رئاسته الملياردير السنغافوري بيتر ليم، حيث تعهد بسداد أكبر قدر من ديون النادي، والتعاقد مع لاعبين متميزين قادرين على إعادة "الخفافيش" إلى القمة مجددا.

وبدأ بيتر ليم حملة إحياء المارد من المصباح من خلال موسم انتقالات صيفي ناجح، كان أبرز ملامحه التعاقد مع المهاجم الإسباني المتميز الفارو نجريدو من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتعاقد النادي الفالنسي مع كتيبة لاعبين أنفق من أجلهم 18 مليون يورو فقط: نجريدو وزوكوليني (مان سيتي)، شكودران مصطافي (سامبدوريا) رودريجو، أندري جوميز، كانسيلو (بنفيكا)، دي باول (راسينج)، كارليس جيل (إلتشي)، جويل (سلتا فيجو)، أوربان (بوردو)، فيليبي أوجوستو (ريو أفي).

في مباراة الدور الأول، فاز برشلونة بصعوبة بالغة 1-0 في الميستايا بهدف سيرجيو بوسكيتس في الدقيقة 94.

ولكن فالنسيا بعدها كدر بداية عام 2015 على ريال مدريد، بالفوز 2-1 ليواصل تقديم موسمه المبهر.

واقتنص فالنسيا 4 نقاط من أتليتكو بطل الليجا الموسم الماضي ومنافسه الأبرز هذا الموسم، حيث فاز في الدور الأول 3-1 وتعادل في فيسنتي كالديرون 1-1.

روح مالاجا

في المباراة الأخرى، يلعب ريال مدريد مع مالاجا في سنتياجو برنابيو الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

مالاجا استعاد توازنه بعد الأزمة المادية التي ضربته الموسم الماضي، بعدما كان يمتلك مشروعا للنهوض تحت قيادة مانويل بيلليجريني.

تخلى مالاجا عن مدربه وعن نجومه، وأنهى الدوري في المركز الـ11 الموسم الماضي.

الآن ينافس مالاجا على التأهل للدوري الأوروبي، حيث يحتل المركز السابع برصيد 46 نقطة.

مالاجا قدم عروضا قوية هذا الموسم، كان أبرزها الفوز على برشلونة في كامب نو 1-0 بعد التعادل سلبيا في مباراة الدور الأول، ليقتنص 4 نقاط من متصدر الليجا.

وخسر من ريال مدريد بصعوبة في الدور الأول 2-1، قبل زيارة سنتياجو برنابيو.

مالاجا يذهب لمواجهة ريال مدريد بعد تعادل رائع مع أتليتكو مدريد 2-2 في الجولة الأخيرة من الليجا.