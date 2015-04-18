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الأزهرى يرد على «بحيرى»: راجعت كامل حلقاتك ومشروعك «مستنسخ» يتهجم على الإسلام

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الأزهرى يرد على «بحيرى»: راجعت كامل حلقاتك ومشروعك «مستنسخ» يتهجم على الإسلام الأزهرى يرد على «بحيرى»: راجعت كامل حلقاتك ومشروعك «مستنسخ» يتهجم على الإسلام

أسامة الأزهرى

قال الدكتور أسامة الأزهري عضو هيئة تدريس جامعة الأزهر، ان “إسلام بحيري يختزل اشخاصا بعينهم، وهذا لا يصح”، مضيفا: “لأجل هذا وضعت امامي تفريغ كامل للمائة حلقة الأخيرة لإسلام بحيري لأري معالم مشروعه، لكن كلامه ليس جديداً فالـ60 قضيه التي طرحها (بحيري) مشروع مستنسخ من أطروحات سابقة لـ(سبيلز ويمر)، ومصادرها عبارة عن مجموعة تهجمات علي الإسلام يرددها بحيري مره آخري”.

ووجه “الأزهري” خلال لقائه ببرنامج “ممكن”، علي فضائيه “CBC”، مع الإعلامي خيري رمضان، كلامه لـ”بحيري”، ان ما تقوله يشمل كما هائلا من الخلط الفقهي وإدخال الأقوال، وتأخذ كلمة لأحد الأئمة الأربعة وتترك باقي ترجيحات أئمة المذهب، مضيفاً: “أطروحة المائة حلقة التي يطرحها بحيري يستحيل أن تناقش في ساعتين، وسارد عل كل جزئيه، مما طرحه بحيري خلال 100 حلقه في برنامج خاص”.

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