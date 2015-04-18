بحيرى: "الشافعى ضعَّف أحاديث عند البخارى.. والأزهرى:"إزاى وهو كان قبله؟!"

زعم إسلام بحيرى الباحث الإسلامى، أن الإمام الشافعى ضعَّف أحاديث عند "البخارى"، فرد الدكتور أسامة الأزهرى عضو هيئة تدريس جامعة الأزهر، :"إزاى وهو قبل البخارى، والكلام ده غير صحيح؟!".

وأوضح "بحيرى"، أن "البخارى" أخطأ فى عدة أحاديث أثبتها السلف، مشيرا إلى أن سعد بن معاذ، الذى تكلم فى حادثة الإفك كان قد قُتل قبلها، وحديث الإسراء فى البخارى، أنه جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه، والبخارى قال إن الرسول أُسرى به إلى السماء قبل أن يوحى إليه، وهو خطأ.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن أحاديث صحيح مسلم قالت: إنه بعد إسلام أبو سفيان عرض على النبى أن يتزوج ابنته، والتى هى زوجته منذ عشر سنوات.

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