أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بحيرى: "الشافعى ضعَّف أحاديث عند البخارى.. والأزهرى:"إزاى وهو كان قبله؟!"

Google+ Print
بحيرى: "الشافعى ضعَّف أحاديث عند البخارى.. والأزهرى:"إزاى وهو كان قبله؟!" بحيرى: "الشافعى ضعَّف أحاديث عند البخارى.. والأزهرى:"إزاى وهو كان قبله؟!"
زعم إسلام بحيرى الباحث الإسلامى، أن الإمام الشافعى ضعَّف أحاديث عند "البخارى"، فرد الدكتور أسامة الأزهرى عضو هيئة تدريس جامعة الأزهر، :"إزاى وهو قبل البخارى، والكلام ده غير صحيح؟!".

وأوضح "بحيرى"، أن "البخارى" أخطأ فى عدة أحاديث أثبتها السلف، مشيرا إلى أن سعد بن معاذ، الذى تكلم فى حادثة الإفك كان قد قُتل قبلها، وحديث الإسراء فى البخارى، أنه جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه، والبخارى قال إن الرسول أُسرى به إلى السماء قبل أن يوحى إليه، وهو خطأ.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن أحاديث صحيح مسلم قالت: إنه بعد إسلام أبو سفيان عرض على النبى أن يتزوج ابنته، والتى هى زوجته منذ عشر سنوات.

إسلام بحيرى: هناك عدة أطروحات بالعالم العربى تؤكد عدم وجود حد للردة
>
>الأزهرى فى مناظرة بحيرى: ليس من حق أحد لم يدرس أو يتأهل أن يتكلم
>
>بحيرى فى مناظرة "الأزهرى والجفرى": الأئمة الأربعة خوارج ومفسدون فى الأرض
>
>الحبيب الجفرى لـ"بحيرى": مقدماتك خاطئة وعليك التمكن من علوم اللغة أولا
>
>الأزهرى يرد على "إسلام بحيرى": مشروعك "مستنسخ" وتهجمات على الإسلام
>
>الجفرى يفند مزاعم بحيرى.. ويؤكد: كلامك لم يقم على معرفة صحيحة بعلوم الشرع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365