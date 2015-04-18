الحبيب الجفرى: الرسول لم يدخل بالسيدة عائشة قبل البلوغ

قال الحبيب على الجفرى الداعية الإسلامى، إن الرسول لم يدخل بالسيدة عائشة قبل البلوغ، لافتا إلى أنه لا يختلف أحد على فى ضرورة الإبقاء على التقنين الذى يحدد سن الزواج فى وقتنا الحالى.

وأضاف "الجفرى"، خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن العصور السابقة كان فيها الزواج دون الثانية عشر وكانت تحكمه الإطاقة، أى عدم الإضرار جسديا ونفسيا، وهو عدم حدوث الضرر المترتب على ذلك، وهذان الضابطان فقدا الآن، موضحا أن الرسول لم يدخل على السيدة عائشة قبل البلوغ.

وتابع: "نحن لا نقر أن يتم الزواج من البنات الصغيرات فى عصرنا"، قائلا لإسلام بحيرى الباحث الإسلامى: "تقبل منى ملاحظة، حاول أن تقلل من الإطلاقات أثناء كلامك".

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