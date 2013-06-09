دراسة: مادة "TCE" المنظفة ترفع فرص الإصابة بسرطان الكبد وعنق الرحم

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من الجمعية الدنمركية لأبحاث السرطان عن معلومات جديدة وخطيرة بشأن إحد المواد التى توجد فى سوائل التنظيف، ودورها فى رفع فرص الإصابة العاملين الذين يتعرضون للبخار المتطاير منها للسرطان.

وأشار الباحثون إلى أن إحدى المواد التى توجد فى سوائل التنظيف، وتعرف باسم ثلاثى كلور الإيثيلين "Trichloroethylene"، ويرمز لها بالاختصار" TCE"، قد تتسبب فى الإصابة بعدد من السرطانات، وهى تستخدم للتنظيف المجفف وإزالة الدهون على مدار أكثر من 100 عام، عرفت خلال هذه الفترة بخواصها المسببة للسرطان.

وأجريت هذه الأبحاث فى عدد من الدول الأوربية أبرزها: فنلندا والسويد والدنمرك فى الفترة من 1947 إلى1989، وكشف الباحثون عن ارتفاع نسب الإصابة بسرطان الكبد الأولى وسرطان عنق الرحم الناجم عن التعرض لهذه المادة، فيما لم يرتفع بشكل ملحوظ فرص الإصابة بسرطان المرىء أو سرطان الكلى أو الليمفوما كما كان يُعتقد من قبل.

وأوصى الباحثون باستخدام مادة منظفة بديلة للمادة المسرطنة "TCE" والحد من التعرض لها قدر الإمكان للحد من فرص الإصابة بالسرطان.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Journal of the National Cancer Institute"، وذلك بالنسخة المطبوعة من الدورية فى شهر يونيو الجارى.

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