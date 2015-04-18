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بالفيديو- فيفي عبده: كل رجل محتاج فيفي ودينا في بيته

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بالفيديو- فيفي عبده: كل رجل محتاج فيفي ودينا في بيته بالفيديو- فيفي عبده: كل رجل محتاج فيفي ودينا في بيته

الجمعة 17-04-2015 22:34

قالت الراقصة والممثلة المصرية فيفي عبده خلال حلقة أمس من برنامج 5 امواه الذي يعرض على قناة ten الفضائية، إن كل رجل في حاجة إلى فيفي عبده ودينا في بيته .

وقالت فيفي هذا الكلام على خلفية كلامها عن سيدة كانت تحضر إحدى عروضها المسرحية وقال لها زوجها "أتفرجي على فيفي واتعلمي" فقالت لها السيدة إنها تريد أن تتعلم منها فأجابتها فيفي أن كل رجل في حاجة إلى فيفي ودينا في بيته حيث كانت دينا هي ضيفة حلقة أمس فأجابتها هذه الأخيرة أن الرجل صاحب العيون الزائغة لا يفرق معه دينا أو فيفي في المنزل كاشفة إنها هي نفسها تعرضت للخيانة من احد أزواجها.

 

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سيدتي

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