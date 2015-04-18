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ساشا بارون كوهين يرزق بطفله الثالث

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السبت 18-04-2015 01:41

رزق الممثل البريطاني Sacha Baron Cohen بصبي من زوجته الممثلة الأسترالية Isla Fisher التي لديه منها طفلتان.

وأفاد موقع "TMZ" ان Cohen االبالغ من العمر 43 عاماً، و Fisher إبنة الـ 39 سنة، أصبحا والدين لصبي اختارا له اسماً طويلاً هو Montgomery Moses Brian Baron Cohen .

وأشار الموقع عينه إى أن هذا الطفل هو الثالث بعد Olive إبن الـ 7 سنوات، و Elula البالغة من العمر 4 سنوات.

يذكر أن Sacha Baron Cohen و Isla Fisher تزوجا في العام 2010.

 

 

 

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