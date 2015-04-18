ساشا بارون كوهين يرزق بطفله الثالث

رزق الممثل البريطاني Sacha Baron Cohen بصبي من زوجته الممثلة الأسترالية Isla Fisher التي لديه منها طفلتان.

وأفاد موقع "TMZ" ان Cohen االبالغ من العمر 43 عاماً، و Fisher إبنة الـ 39 سنة، أصبحا والدين لصبي اختارا له اسماً طويلاً هو Montgomery Moses Brian Baron Cohen .

وأشار الموقع عينه إى أن هذا الطفل هو الثالث بعد Olive إبن الـ 7 سنوات، و Elula البالغة من العمر 4 سنوات.

يذكر أن Sacha Baron Cohen و Isla Fisher تزوجا في العام 2010.