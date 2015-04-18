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تداول صور لحيوانات نافقة وأكوام قمامة تملأ شاطئ النخيل بالعجمى

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تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مجموعة من الصور لشاطئ النخيل بالعجمى، ويظهر الشاطئ فى حالة مقززة للغاية، بوجود قمامة وحيوانات نافقة.

وطالب المستخدمون المسئولين بسرعة التحرك لتنظيف الشاطئ، لا سيما أن تركه على هذه الصورة يعد شكلاً من أشكال الإهمال والاستهزاء بالمصطافين، كما أنه يؤدى إلى تلوث البحر.

كلب نافق على شاطئ النخيل -اليوم السابع -4 -2015
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كلب نافق على شاطئ النخيل

شاطئ النخيل بمظهر غير حضارى -اليوم السابع -4 -2015
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شاطئ النخيل بمظهر غير حضارى

مصطافون يجلسون على الشاطئ -اليوم السابع -4 -2015
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مصطافون يجلسون على الشاطئ

صورة أخرى لكلب نافق -اليوم السابع -4 -2015
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صورة أخرى لكلب نافق

أحد مرتادى الشاطئ أمام الكلب -اليوم السابع -4 -2015
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أحد مرتادى الشاطئ أمام الكلب


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