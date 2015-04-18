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سفيرة السويد تزور المنطقة الأثرية المفتوحة فى جبل السلسة بأسوان

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سفيرة السويد تزور المنطقة الأثرية المفتوحة فى جبل السلسة بأسوان سفيرة السويد تزور المنطقة الأثرية المفتوحة فى جبل السلسة بأسوان
زارت سفيرة السويد بالقاهرة شارلوتا سبار، اليوم الجمعة، المنطقة الأثرية المفتوحة بجبل السلسة غرب وشرق بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، رافقها خلال الزيارة نصر سلامة مدير عام آثار أسوان والنوبة، وعبد المنعم سعيد مدير آثار كوم أمبو.

وأكد الأثرى نصر سلامة أن زيارة سفيرة السويد تأتى فى إطار إلقاء الضوء على أعمال البعثة الأثرية لجامعة يند السويدية، والتى تواصل أعمالها الأثرية منذ عام 2012 وحتى اليوم.

وأضاف سلامة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الزيارة تضمنت تفقد معبد سور حور محب بالمنطقة الأثرية المفتوحة لجبل السلسة والتى يسمح فيها بالزيارة للضيوف، لافتا إلى أن المناطق الأثرية المغلقة لا يسمح فيها بالزيارات نظرا لأنها تكون تحت رهن الاكتشافات الأثرية.

وأشار إلى أن المنطقة الأثرية لجبل السلسة غرب وشرق تعد من المناطق الفريدة على مستوى العالم، نظرا لما كانت تتميز به من تصدير الأحجار المستخدمة فى بناء المعابد الأثرية قديما.

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