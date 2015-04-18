"جمارك السويس" تعقد اجتماعا غدا لبحث الانتقال إلى المقر الجديد

قال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك إن رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس جاد عساف سيعقد غدا اجتماعاً طارئا مع مدير موانئ دبى العالمية، وذلك لبحث الانتقال إلى المقر الجديد للجمارك واستئناف العمل بشكل طبيعى داخل الدائرة الجمركية.

وأشار المصدر، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، إلى انتهاء عملية معاينة آثار الحريق، الذى نشب اليوم بالمبنى الإدارى للجمارك بميناء السخنة، وذلك بمعرفة النيابة، كما أنه قد تم رفع البصمات بمعرفة مندوبى مصلحة الأدلة الجنائية.

وأوضح المصدر أنه لم تحدث أى إصابات أو خسائر بشرية وأن وحدة أجهزة السيرفر التى تضم أجهزة الحاسب المسجلة وعليها جميع البيانات الخاصة بالرسوم والعملاء لم تصل إليها النيران.

وقال إن العمل يجرى بشكل إلكترونى وإن بعض الشهادات الجمركية والأوراق الخاصة بمنشورات الإجراءات الجمركية والأسعار قد تعرضت للتلف جراء النيران، ولكن جميع الشهادات محفوظة على أجهزة الحاسب، حيث يتم سحب الشهادات ضوئيا فور صدورها والاحتفاظ بنسخة إلكترونية منها وتسليم النسخة الورقية للعميل، ويمكن استخراجها من مركز "11" فى أى مكان داخل الدائرة الجمركية كما أن جميع المنشورات موجودة على السيرفر.

وقال المصدر إن رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس أكد أن الخزينة سليمة تماما، وتم تأمينها وإخراجها من المبنى وأن كل الضمانات والحسابات والمحاضر سليمة، وكذلك وحدة السماح المؤقت والدروباك بالمبنى لم يحدث بها أية خسائر، وأنه قد تم فرض حراسة من الشرطة على المبنى لحين حضور العاملين بالجمارك باكر.

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