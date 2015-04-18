وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما أثناء المشاركة فى إطفاء حريق شقة بالمنصورة

صرح مصدر طبى بمستشفى المنصورة الدولى بالمنصورة، بوفاة شخصين من المصابين فى حادث حريق شقة شارع محمد فتحى بمدينة المنصورة، منذ ساعات وذلك أثناء تلقيهما العلاج بالمستشفى منذ أسبوع مضى، حيث لقى "فادى مرقص" 35 سنة، و"ماهر عطا الله" 58 سنة، مصرعهما نتيجة الإصابة بحروق من الدرجة الأولى والثانية.

يذكر أن حريقا شب بمنزل أحد الأقباط بمنطقة محمد فتحى بمدينة المنصورة، أثناء قيامهم بتجهيز الطعام للاحتفال بعيد القيامة المجيد، وحاول الأهالى السيطرة على الحريق فأصيب 6 منهم، وتمكنت أجهزة الدفاع المدنى من السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولى.