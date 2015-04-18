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عبد الوهاب: سمير عثمان ذهب للعمرة ليتوب بعد ركلة جزاء الزمالك

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عبد الوهاب: سمير عثمان ذهب للعمرة ليتوب بعد ركلة جزاء الزمالك عبد الوهاب: سمير عثمان ذهب للعمرة ليتوب بعد ركلة جزاء الزمالك

هاجم محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي الحكم سمير محمود عثمان، بسبب احتسابه ركلة جزاء للزمالك في الفوز 1-0 على سموحة في الدوري.

وفاز الزمالك بركلة جزاء متأخرة سجلها أيمن حفني في مباراة الجولة الـ25 من الدوري المصري.

وقال عبد الوهاب لقناة "النهار ": "سمير محمود عثمان يتأثر أحيانا بالضغط في المباريات، وشعرت أن ذلك ما حدث في مباراة الزمالك وسموحة".

وتابع "عرفت أنه يؤدي عمرة في الوقت الحالي، يبدو أنه يريد أن يستغفر الله على احتساب ركلة جزاء للزمالك ويتوب".

وأشار عبد الوهاب إلى أن الأخطاء التحكيمية قد تكون واردة بسبب اعتزال بعض الحكام الكبار، ولكنه يرى أن اتحاد الكرة يجرب مع الأهلي حكاما بأعينهم.

وأوضح "الأخطاء التحكيمية عادية، ولكن هذا الموسم زادت ربما بسبب اعتزال عدد من الحكام الكبار، ولكن لجنة الحكام يبدو أنها تجرب في الأهلي، ولكن أقول لهم أن الأمور لا تؤخذ بالصوت العالي".

وواصل متما "لا أريد أن أقول أن الحكام تجامل الزمالك حتى لا يقال أن الأهلي يقدم حججا، فلو كنا أول الدوري كنت سأقول ذلك".

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