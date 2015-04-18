عبد الوهاب: طاهر كان أكثر المعترضين على عودة عبد الصادق

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن محمود طاهر رئيس النادي كان يرفض فكرة عودة علاء عبد الصادق من جديد إلى النادي الأهلي.

عبد الصادق الذي لعب بألوان الأهلي 11 موسما، وفاز مع الفريق بـ19 بطولة، عمل كمدير للكرة في الأهلي لـ3 سنوات قبل الرحيل إلى إنبي والاستمرار في الدور نفسه لفترة طويلة.

قبل أن يعود مجددا كمشرف عام على فريق الكرة بالنادي الأهلي مع مجلس إدارة النادي الجديد برئاسة محمود طاهر.

وتحدث عبد الوهاب عن عبد الصادق قائلا: "محمود طاهر كان أكثر المعترضين على فكرة عودة عبد الصادق من جديد إلى الأهلي".

وأضاف في تصريحات لقناة النهار الرياضة " طاهر رفض لكي لا يكون محسوبا عليه بعد الوقوف بجانبه أثناء الانتخابات".

وعلى الجانب الأخر هاجم عضو مجلس إدارة الأهلي التحكيم مشيرا إلى أن " اتحاد الكرة يجرب مع الأهلي حكاما بأعينهم" (طالع التفاصيل)