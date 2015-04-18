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النتائج الأولية لفرز الأصوات الانتخابية السودانية تشير إلى تقدم البشير

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النتائج الأولية لفرز الأصوات الانتخابية السودانية تشير إلى تقدم البشير النتائج الأولية لفرز الأصوات الانتخابية السودانية تشير إلى تقدم البشير
أظهرت النتائج الأولية لعمليات الفرز لأصوات الناخبين السودانيين، لاختيار رئيس للبلاد للخمس سنوات القادمة، تقدم مرشح حزب المؤتمر الوطنى "الحاكم" لرئاسة الجمهورية عمر البشير، بفارق كبير فى عدد الأصوات عن أقرب منافسيه فى مختلف الدوائر الانتخابية بالولايات السودانية، التى انتهت بها عمليات فرز الأصوات، والتى بدأت منذ صباح الجمعة.

كما أظهرت النتائج الأولية للدوائر الانتخابية ببعض الولايات التى انتهت عمليات فرز الأصوات بها مساء اليوم، تقدم مرشحى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان، فى معظم الدوائر القومية والولائية على مرشحى الأحزاب الأخرى فى معظم الولايات.

وتواصل اللجان الانتخابية عمليات فرز وعد الأصوات ، بمختلف الدوائر حيث ستستمر عمليات الفرز حتى بعد غد الأحد ، على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية بكل دائرة بحضور المندوبين والمراقبين وممثلى المرشحين بالانتخابات التشريعية والرئاسية.

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