العمل بالمناجم والتعرض للإشعاع والتدخين تؤدى للإصابة بالتيلفات الرئوية

يعتبر التدخين السبب الرئيسى والأساسى فى مشاكل الصدر والرئتين، سواء كانت التليفات أو السدة الرئوية أو أية مشاكل يعانى منها المدخن، ولكن هناك بعض العوامل التى تساعد على الإصابة بالسدة الرئوية خلاف التدخين، أهمها تلوث الهواء.

وهذا ما أشار إليه الدكتور نبيل الدبركى، أستاذ الصدر والحساسية، رئيس الجمعية المصرية للصدر والحساسية، رئيس المؤتمر الـ19 للجمعية، والذى أقيم مؤخرا تحت عنوان "أمراض النسيج الرخوى للرئة"، فى أحد فنادق القاهرة، مؤكدا أن أسباب الإصابة بالتليفات الرئوية كثيرة، ومنها:

1- التدخين يعتبر من أهم الـسباب

>2- عمال المحاجر والمناجم وذلك لتعرضهم لبعض المواد التى تضر بصحة الرئة.

>3- هناك بعض الأدوية التى تتسبب فى الإصابة بالتليفات الرئوية.

>4- التعرض للإشعاع.

>5- وهناك بعض الأمراض الروماتزمية والمناعية التى تؤدى للإصابة.

ويوضح الدبركى أن كل هذه الأسباب يجب أن تتشخص على حدى، وذلك للوصول للعلاج السليم، ويؤكد أن الاكتشاف المبكر للمرض يساعد على التخلص من المرض بسرعة، وذلك يرجع إلى إمكانية تطور المرض، وتمكن التليفات من الرئة وحينها لا يستجيب المرض للعلاج، ويلجأ المريض لأخذ جلسات الأوكسجين وبعض الأدوية التى تساعد على تحسن التنفس، كنوع من العلاج لتحسين الحالة، وذلك لأن المريض يصبح غير قادر على ممارسة الحياة الطبيعية.