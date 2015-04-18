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خصم يومين من موظفة واقعة "الكتاكيت" بأحد المصانع الحكومية بالشرقية

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خصم يومين من موظفة واقعة "الكتاكيت" بأحد المصانع الحكومية بالشرقية خصم يومين من موظفة واقعة "الكتاكيت" بأحد المصانع الحكومية بالشرقية
قال ممدوح حجازى، المدير الإدارى لمصنع الزيوت والصابون الحكومى بمحافظة الشرقية، إن مجلس الإدارة قرر خصم يومين للموظفة صاحبة الكتاكيت، والتى تم ضبطها خلال الجولة المفاجئة لمحافظ الشرقية الدكتور رضا عبد السلام.

وأضاف حجازى لــ"اليوم السابع"، أنه تقرر خصم يومين لاثنين من موظفى الأمن المسئولين عن بوابة المصنع، لأنهما سمحا بدخول الكتاكيت مع الموظفة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة مصنع الزيوت والصابون بفرع الزقازيق، قرر استثناء الموظفة الأخرى التى ظهرت فى مقطع الفيديو لثبوت عدم علاقتها بالكرتونة.

كان الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية، قام بزيارة مفاجئه لمصنع الزيوت والصابون بالزقازيق، وأعرب عن استيائه الشديد لحال المصنع، مؤكدا أن الحال يوجع القلب فالشركة تمتلك مصانع بمئات الملايين متوقفة وملايين مهدرة وعمالة بدون رواتب وطاقات معطلة، بسبب نقص المواد الخام.


>بالفيديو والصور.. محافظ الشرقية يضبط موظفة تربى "كتاكيت" بمصنع حكومى
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>بالفيديو.. زيارة مفاجئة لمحافظ الشرقية تكشف تربية كتاكيت داخل مصنع الزيت والصابون الحكومى.."عبد السلام" للموظفة:الرئيس بيحمى البلد وأنتم بتربوا فراخ.. والعمال يؤكدون:سوء الإدارة سبب تدهور أحوال المصنع
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>محافظ الشرقية معلقا على تربية موظفة "كتاكيت" بمصنع حكومى: عليه العوض

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