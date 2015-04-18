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بحيرى فى مناظرة "الأزهرى والجفرى": الأئمة الأربعة خوارج ومفسدون فى الأرض

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بحيرى فى مناظرة "الأزهرى والجفرى": الأئمة الأربعة خوارج ومفسدون فى الأرض بحيرى فى مناظرة "الأزهرى والجفرى": الأئمة الأربعة خوارج ومفسدون فى الأرض
قال إسلام بحيرى، الباحث فى الشئون الإسلامية، إنه عند رأيه بأن ما طرحه الأئمة الأربعة فى بعض الحدود يستحقون به وصف خوارج ومفسدون فى الأرض، قائلا: "نحن نناقش الكلام وليس المتكلم".

وأوضح "بحيرى" أن شيخ الأزهر يقول فى بيان إن داعش لا نكفرها ولكن يجب أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لأن ما فعلوه موجود فى كتب من كتبها تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف".

وأشار "بحيرى"، خلال مناظرته الشيخين أسامة الأزهرى والحبيب الجفرى، ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، إلى أن باب الاجتهاد مفتوح لكنه فى الحقيقة غير موجود، مضيفا: "ما حدث فى التاريخ الإسلامى الفكرى، إنه فى الثلاث قرون الأولى نحسدهم على الحرية التى كانوا فيها، فالمجتهد المطلق كان له أن ينشئ منهجاً كفكر أبى حنيفة أو مالك والشافعى وأحمد بن حنبل، فكان عندهم الحرية الكاملة التى نفتقدها الآن".

وأضاف أن أكبر ذنب فى الدين القتل أو التحريض عليه، وهناك فى القانون الفاعل الأصلى أو الفاعل الشريك، والفكر سقفه "ألا نبيح الدم"، متحديا: "إذا ثبت أنه حرض فى برنامجه على قتل الآخرين أو التفرقة الطائفية يمكن للأزهر أن يقول عنه ما قاله هو عن السابقين".

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