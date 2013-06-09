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كوريا الشمالية ترسل أطفالا لتعلم كرة القدم في المدارس الأوروبية

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كوريا الشمالية ترسل أطفالا لتعلم كرة القدم في المدارس الأوروبية كوريا الشمالية ترسل أطفالا لتعلم كرة القدم في المدارس الأوروبية

كتالونيا (إفي) - أكد الممثل الخاص لوزارة العلاقات الثقافية مع الخارج بحكومة كوريا الشمالية أليخاندرو كاو دي بينوس أن بيونج يانج تعد مشروعا لإرسال أطفال إلى أوروبا هذا العام أو العام المقبل للالتحاق بمدارس كرة القدم.

وأشار كاو دي بينوس الذي يحمل الجنسيتين الإسبانية والكورية الشمالية، في تصريحات لـ(إفي) إلى أن مواطني كوريا الشمالية "على دراية واسعة بالدوريات الأوروبية، التي تحظى بنسبة متابعة كبيرة في البلد الآسيوي"، موضحا أن كرة القدم والتايكوندو من أكثر الرياضات شعبية في بيونج يانج.

ومن المقرر أن تختار كوريا الشمالية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما البارزين في المدارس الوطنية لكرة القدم لارسالهم إلى أوروبا لمدة عامين.

وتفقد كاو دي بينوس برفقة وفد كوري شمالي مؤخرا مدرسة إسبانيول لتدريب الأطفال وغيرها من الأكاديميات الاحترافية لكرة القدم في إسبانيا في اطار المشروع، ولكن لم يتم إبرام أي اتفاق حتى الآن مع أي نادي أو مدرسة.

وتسعى كوريا الشمالية لأن يكون هذا المشروع تبادلا بين الطرفين، وأن يقضي شباب اللاعبين الإسبان بعض الوقت في مدارس كرة القدم بالبلد الآسيوي.

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