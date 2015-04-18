مانشستر يونايتد Vs تشيلسي - أخر 10 مواجهات اكتساح أزرق

القمة اقتربت والكل يترقب، قمة الدوري الإنجليزي تعود من جديد بين تشيلسي ومانشستر يونايتد.

تشيلسي يستضيف مانشستر يونايتد يوم السبت في قمة الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

يدخل البلوز اللقاء في الصدارة برصيد 73 نقطة مع اقتراب تحقيق اللقب، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 65 نقطة وبفارق نقطة عن صاحب المركز الثاني أرسنال.

وقبل استضافة مانشستر يونايتد يمتلك تشيلسي أفضلية كبيرة في النتائج في أخر 10 مواجهات بين الفريقين في مختلف المسابقات.

مانشستر يونايتد نجح في تحقيق الفوز مرتين فقط أمام تشيلسي في أخر 10 مواجهات بين الفريقين.

في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي عام 2011 فاز يونايتد بثلاثية مقابل هدف، هدف وحيد للبلوز جاء عن طريق الراحل فيرناندو توريس بينما أهداف يونايتد جاءت عن طريق كريس سمولينج وواين روني والراحل أيضا لويس ناني.

فوز يونايتد الثاني خلال أخر 10 مواجهات جاء في الجولة الـ9 من عام 2012 بفوز مثير خارج الديار 3-2، فسجل الراحل ديفيد لويز بالخطأ في مرماه، قبل أن يعزز النتيجة روبين فان بيرسي.

إلا أن لاعب يونايتد الحالي وتشيلسي السابق خوان ماتا قلص الفارق للبلوز قبل أن يتعادل راميرز، ولكن خافيير هيرنانديز قاد يونايتد للفوز.

وفي أخر 10 مواجهات انتهت القمة بالتعادل 4 مرات، بينما فاز تشيلسي في 4 مباريات.

تعادل أخير في الجولة التاسعة من الموسم الحالي جاء في الدقيقة الأخيرة عن طريق روبين فان بيرسي.

بينما أخر انتصار للبلوز جاء الموسم الماضي بثلاثية مقابل هدف كان للأسد الكاميروني صامويل إيتو نصيب الأسد بـ"هاتريك" في شباك الشياطين.

وقبل أخر العام الماضي، انتصر البلوز في نهاية موسم 2013 بانتصار 1-0 بهدف جاء في الدقيقة 88 عن طريق فيليب جونز بالخطأ في مرمى فريقه يونايتد.

وقبلها فاز تشيلسي في إياب ربع نهائي كأس إنجلترا بهدف بعد التعادل ذهابا 2-2، وقبلها فاز البلوز في قمة مثيرة خلال دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية 5-4 في واحدة من أمتع المباريات بين الفريقين.

وعلى مدار تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يُعد تشيلسي هو النادي الوحيد الذي فاز على مانشستر يونايتد أكثر مما خسر.

خلال 45 مواجهة، فاز تشيلسي في 15 لقاء، من بينهم 6 خارج الديار.

بينما فاز يونايتد في 13 مباراة، 5 فقط من بينهم خارج الديار، وتعادل الفريقان في 17 مناسبة.

فهل تستمر هيمنة تشيلسي عندما تعود المواجهة من جديد بين الفريقين أم عاد الشياطين الحمر؟ .. لننتظر ونرى.