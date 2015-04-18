مدرب الأهلي لـ في الجول: غيرنا سياستنا خارج الأرض.. وهناك ثنائي خطر في المغرب

سيلعب الأهلي خارج الديار أمام المغرب التطواني من أجل الفوز ولا شيء سواه، لأن هذه هي "سياسة الفريق الجديدة" التي تم انتهاجها منذ لقاء الجيش الرواندي.

الأهلي فاز خارج دياره على الجيش الرواندي 2-0 في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، مسهلا رحلة الصعود إلى دور الـ16.

وقال علي ماهر لـFilGoal.com: "الآن سياستنا هي تطبيق نفس اسلوب اللعب الذي اعتمدنا عليه أمام الجيش الرواندي".

وأوضح "هذه السياسة تجعلنا نلعب بهدوء في مباراة العودة على أرضنا، وتساعدنا على تحقيق أهدافنا".

وأردف "لهذا سنلعب في المغرب على الفوز".

ثنائي التطواني

وعن منافس الأهلي، صرح "هناك ثنائي قوي للغاية في المغرب التطواني هو محسن ياجور وعبد العظيم غضروف".

وأكمل "المغرب فريق قوي للغاية. على أرضه ووسط جماهيره صعب. لكننا كما قلنا سنعتمد على خطة هجومية ولن نركن للدفاع فقط".