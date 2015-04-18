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الفتح الرباطي يركز على المرتدات في تدريباته

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الفتح الرباطي يركز على المرتدات في تدريباته الفتح الرباطي يركز على المرتدات في تدريباته

ركز وليد وليد الركراكي المدير الفني للفتح الرباطي المغربي على كيفية اتقان الهجمات المرتدة، استعدادا لمواجهة الزمالك في ذهاب دور الـ16 من كأس الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك الفتح الرباطي يوم الأحد في السويس في ذهاب دور الـ16 من الكونفدرالية.

وتدرب الفتح الرباطي على ملعب استاد القاهرة اليوم الجمعة، استعدادا للسفر إلى السويس غدا السبت.

واستمر مران الفتح الرباطي لـ80 دقيقة، ركز فيها الركراكي على الهجوم المرتد.

واهتم مدرب الفتح الرباطي بالكرات الطولية من خط الوسط إلى الثنائي مراد باتنة ونبيل باها.

وأظهرت التدريبات أن الفتح ينوي الاعتماد على كثافة عددية في وسط الملعب، للضغط على دفاعات الزمالك مبكرا.

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