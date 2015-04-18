مدرب الفتح الرباطي لـ في الجول: الزمالك متألق.. ولكن فريقي تطور بأفكار الاحتراف

اعترف وليد الركراكي المدير الفني للفتح الرباطي بصعوبة مهمته أمام الزمالك في ذهاب دور الـ16 من كأس الكونفدرالية، إلا أنه كشف عن خطته في إعداد فريقه لمواجهة الفارس الأبيض.

الفتح الرباطي تأهل لهذا الدور بعد عبور عقبة بورت دي لومي التوجولي بالفوز 4-2 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

ليقع في طريق الزمالك الذي يستضيفه على ملعب السويس يوم الأحد.

وقال الركراكي لـFilGoal.com اليوم الجمعة: "الزمالك فريق متطور ويمر بفترة من التألق هذا الموسم، ويمتلك العديد من اللاعبين المميزين".

واستدرك مضيفا "الفتح الرباطي شهد أيضا طفرة في الفترة الأخيرة، فقد توليت المهمة الموسم الماضي وحاولت خلال تلك الفترة نقل تجربة احترافي في إسبانيا وفرنسا إلى اللاعبين".

ومثل الركراكي عددا من الأندية الفرنسية على مدار مشواره كلاعب مثل تولوز وأجاكسيو، بالإضافة إلى راسينج سانتاندير في إسبانيا.

وتابع المدرب الشاب صاحب الـ29 عاما "أتذكر أنني تحدثت مع اللاعبين الموسم الماضي وطلبت منهم أن يطوروا من أدائهم من أجل مواجهة القوى الكبرى في المغرب، ونجحنا في الفوز بالكأس رغم أنني لم أطالب اللاعبين بذلك".

وواصل متما "الآن مع تطور الفريق، زاد حجم التوقعات .. وأستطيع أن أطالبهم بأداء أقوى في الكونفدرالية".